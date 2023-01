100.000 Euro! Lotto-Gewinn geht an Glückspilz aus Sachsen-Anhalt

Es gibt einen neuen Lotto-Gewinner in Sachsen-Anhalt. Er kann sich nun über 100.000 Euro freuen. In seinem Wohnort kommt das allerdings häufiger vor.

Magdeburg/Halle (vs) - Es gibt einen neuen Glückspilz in Sachsen-Anhalt. Dies teilt Lotto Sachsen-Anhalt mit.

Der Mann aus Halle hat am Sonnabend die sechs Gewinnzahlen richtig getippt und kann sich nun offenbar über eine Ausschüttung von 100.000 Euro freuen. Die Chance, dass dies gelinge, liege bei 1 zu 500.000, heißt es von Seiten Lottos. Der Hallenser spielt offenbar die GlücksSpirale im Abo – jeden Sonnabend ein Los für 5 Euro.



Übrigens: Im vergangenen Jahr wurden 75 Gewinne ab 5.000 Euro in Halle erzielt. Damit gingen so viele Erlöse in die Stadt im Süden Sachsen-Anhalts wie in keinem anderen Landkreis des Bundeslands.