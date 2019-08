Die Nordverlängerung der Autobahn 14 in Sachsen-Anhalt hat eine weitere Hürde überwunden. Seehausen hat eine Klage zurückgezogen.

Magdeburg (dpa) | Die Verbandsgemeinde Seehausen hat nach Angaben von Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) die Klage gegen den nördlichsten Abschnitt der A14 in Sachsen-Anhalt zurückgezogen. "Durch diese vernünftige Entscheidung wird vor allem viel Zeit gespart, die den Weiterbau der A14 nur unnötig verzögert hätte", teilte Webel am Dienstagabend mit. Der Ratsbeschluss sei am Dienstag gefasst worden. Die Gemeinde Seehausen war am Abend für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Nach der endgültigen Einigung mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) vor einer Woche sei das ein weiteres wichtiges Signal vor allem für die Bürger der Altmark, so der Minister.

Autobahn kommt Seehausen zugute

Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses sei eine Vereinbarung mit dem Land über zusätzliche Maßnahmen im Rahmen des Autobahnbaus, die den Einwohnern von Seehausen zugutekommen, so Webel. Einzelheiten dazu und über den aktuellen Planungsstand zur A14-Nordverlängerung wird der Minister am Mittwoch, 14. August, bei einem Baustellen-Besuch am künftigen Autobahnzubringer, der Ortsumfahrung Schernikau, erläutern.

Die A14-Nordverlängerung ist nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums das größte Bundesfernstraßenprojekt in den östlichen Bundesländern. In Mecklenburg-Vorpommern ist sie fertig. Nach ihrer kompletten Fertigstellung soll die A14 von Wismar bis Nossen in Sachsen führen. Große Teile sind schon in Betrieb, in Brandenburg und Sachsen-Anhalt gibt es noch Lücken.