Seit neun Jahren keinen Rundfunkbeitrag gezahlt: Bernburgerin drohen drastische Konsequenzen

Sie hat keinRadio, kein TV, kein Internet: Eine Bernburgerin kann und will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht nutzen - und sie will auch nicht dafür zahlen. Dafür drohen ihr nun harte Konsequenzen.

Bernburg/MZ - Das Wohnzimmer von Gerlinde Lukatsch versprüht einen urigen Charme. Grobe Holzbalken ziehen sich an den Wänden ihres geduckten Häuschens in der Bernburger Talstadt entlang, auf Regalbrettern reihen sich Buchrücken und getöpferte Tassen aneinander. Vor dem Fenster plätschert die Saale. So sehr man auch sucht: Einen Fernseher, ein Radio oder gar einen Computer findet man im Haushalt der 65-Jährigen allerdings nicht. Braucht sie nicht, will sie auch nicht, sagt Lukatsch. Und ihr Handy? Sie zückt ein altes Mobiltelefon mit Tasten. Internetzugang? Fehlanzeige.

Obwohl sie also kein Radio hören und keine Tagesschau gucken kann, soll sie den sogenannten Rundfunkbeitrag bezahlen, mit dem ARD, ZDF und das Deutschlandradio ihr Programm finanzieren. Aktuell beträgt er 18,36 Euro im Monat. „Das sehe ich nicht ein“, sagt die Bernburgerin. Nicht einen Cent hat sie bislang an den Beitragsservice überwiesen. Seit neun Jahren. Nun drohen drastische Konsequenzen.

Seit 9 Jahren keinen Rundfunkbeitrag gezahlt: Beitragskonto 320 Euro im Minus

Rums. Gerlinde Lukatsch lässt einen schweren Ordner auf ihren hölzernen Wohnzimmertisch fallen. Er enthält die Chronik eines langen und ungleichen Kampfes: die Bernburgerin gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Seit 2013 erhält sie regelmäßig Zahlungserinnerungen und Mahnungen des sogenannten Beitragsservice. Auch Geld von ihrem Konto sei bereits gepfändet worden, erzählt sie. Aktuell ist ihr Beitragskonto mit 320 Euro im Minus. Zwischenzeitlich waren es über 1.000 Euro. Auch eine Inkassofirma wurde schon auf sie angesetzt. Doch Lukatsch blieb eisern. Nun hat das Verwaltungsgericht Magdeburg sie wegen einer Zwangsvollstreckung vorgeladen. Ihr drohen Pfändungen, bei Auskunftsverweigerung Haft.

Also einfach bezahlen? Kommt für Lukatsch nicht in Frage. Dabei könnte sie sich mit einem Antrag von der Zahlungspflicht befreien lassen. Die 65-Jährige bezieht Hartz IV, gilt damit als befreiungsberechtigt. Doch ihr gehe es nicht ums Geld, sagt Lukatsch. „Ich will das nicht als Grund vorschieben.“ Es geht ihr ums Prinzip.

„Ich bin hilflos. Gerlinde Lukatsch / Bernburgerin

Denn ob Nutzer oder nicht - den Rundfunkbeitrag müssen alle zahlen: 2013 haben die Bundesländer mit einer Neugestaltung des Rundfunkstaatsvertrages die Zahlungsbedingungen angepasst. Seitdem muss jeder Haushalt, dessen Bewohner nicht von der Pflicht befreit sind, den Rundfunkbeitrag zahlen. Und zwar unabhängig davon, ob sie das Programm nutzen oder überhaupt nutzen können. „Der seitdem geltende Rundfunkbeitrag wird im Sinne einer solidarischen Finanzierung von allen für alle gezahlt“, teilt der Beitragsservice dazu auf MZ-Anfrage mit.

Bernburgerin verweigert Rundfunkbeitrag: „Ich habe ja nichts.“

Geld für etwas ausgeben, das sie nicht nutzt, nicht nutzen will? „Ich finde das ungerecht. Ich habe ja nichts“, sagt Gerlinde Lukatsch. Ihr Einkommen sei nicht gerade üppig, mit einem Minijob in der Landwirtschaft könne sie sich gut über Wasser halten. Mehr aber auch nicht. „Wenn ich ein Gerät hätte, würde ich auch zahlen. Anstandslos.“ Hat sie aber nicht. Also zahlt sie nicht. Damit ist sie nicht die Einzige in Deutschland.

Nach Angaben des Beitragsservice befinden sich rund sieben Prozent der insgesamt 46 Millionen Beitragskonten - das entspricht etwa 3,2 Millionen Haushalte - im Mahnverfahren. Sprich: Die Bürger sind mit den Zahlungen ihres Rundfunkbeitrags im Rückstand. 2020 wurden demnach zudem rund 18,9 Millionen Mahnmaßnahmen eingeleitet, darunter 1,2 Millionen Vollstreckungsersuchen.

Über die Gründe könne man jedoch nur spekulieren, sagt Dennis Sponholz, Sprecher des Beitragsservice. „Wir gehen davon aus, dass in der weit überwiegenden Zahl der Fälle finanzielle Gründe Ursache für einen Zahlungsrückstand sind.“ Fälle, in denen die Zahlung aus ideologischen Gründen verweigert werde, seien Ausnahmen, schätzt Sponholz. Nun, Gerlinde Lukatsch ist so ein Fall.

Keinen Rundfunkbeitrag gezahlt: Konflikt mit ÖRR: Politiker heben die Hände

Der Konflikt zwischen der 65-Jährigen und dem Rundfunk gleicht einem Kampf gegen Windmühlen. Viele Briefe hat sie bereits verfasst. An Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) etwa, oder an Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne). Natürlich handschriftlich, einen Computer besitzt sie schließlich nicht. Sie bittet darin um Anerkennung für ihr Anliegen, einen Kompromiss. „Ich wünsche mir, dass das Problem mal an die Oberfläche kommt“, sagt sie. Doch bisher hoben alle Politiker die Hände.

Der Rundfunkbeitrag sei eine Sache der Bundesländer, schreibt ein Mitarbeiter des Bundeskanzlers. Das Büro des Verbraucherschutzministeriums in Berlin verweist auf das „Solidarmodell“ der Rundfunkfinanzierung. Lukatsch schüttelt den Kopf. „Langsam sehe ich beim Staat ein rotes Tuch. Da ist auch Wut dabei.“ Niemand sei auf ihre Argumente eingegangen. „Ich bin hilflos.“

Und der Druck steigt: Von Brief zu Brief verschärfte der Beitragsservice den Ton. „Überlegen sie, ob die drohenden Konsequenzen für ihr gesellschaftliches Ansehen die Zurückhaltung einer kleinen Tilgungsrate wirklich wert sind“, heißt es in einem Schreiben. Im Mai folgte dann die Ankündigung einer Zwangsvollstreckung durch die Stadt Bernburg. 257 Euro soll Lukatsch innerhalb von zehn Tagen zahlen, sonst drohen ihr Pfändungen. Eine Gerichtsvollzieherin sei bereits bei ihr gewesen, berichtet Lukatsch. Doch sie habe nichts zum Pfänden gefunden. Keine Wertsachen, keinen Flachbildfernseher. Einen Anwalt? Kenne sie nicht, könne sie auch nicht bezahlen. „Du kannst dich nicht wehren“, sagt sie müde.

Beitragsservice verweist auf Zahlungspflicht für ARD, ZDF und Co.

Eine Frau im Rentenalter derart unter Druck zu setzen, wegen eines zweistelligen Monatsbeitrags - ist das gerecht? Beitragsservice und MDR wollten das auf MZ-Nachfrage nicht bewerten. Beitragsservicesprecher Sponholz wirbt jedoch um Verständnis: Ausnahmen bei Menschen, die die Zahlung aus Überzeugung verweigerten, könne man nicht machen. „Da haben wir keinen Spielraum.“ Der MDR verweist zudem darauf, dass nur wenn ein Schuldner die Auskunft über seine Vermögenswerte verweigere, eine Haft angeordnet werden könne. Das sei nicht die Folge eines nicht gezahlten Beitrags. „Verweigert eine Person allerdings jeden Kontakt und auch die Zahlung, führt an einer Vollstreckungsmaßnahme kein Weg vorbei“, teilt der MDR mit. So wie bei Gerlinde Lukatsch.

In ihrem Wohnzimmer stützt die 65-Jährige ihre Ellenbogen auf die Tischplatte und senkt den Blick. Die Mahnungen, die Schreiben vom Gericht haben sie mürbe gemacht. „Mein Blutdruck rast nach oben.“ Anfang Juli ist sie beim Gericht vorgeladen. „Es ist das erste Mal, dass ich mit den Behörden im Klinsch liege.“ Geld sei ihr nicht wichtig, aber um ihr Haus hat sie Sorge. Es gehört ihr, der Kredit ist abbezahlt.

Nach neun Jahren Konflikt blickt sie heute mit Wut auf die sechsstelligen Gehälter der Rundfunkintendanten, auf die Einnahmen in Millionenhöhe der Sender. „Ich will keinen Reichtum anhäufen, aber ich will mein Geld nicht den Intendanten zuschieben.“ Niemals werde sie freiwillig zahlen, betont Lukatsch. Der Kampf hat ihren Trotz aushärten lassen. Doch wie weit würde sie gehen? Bis zur Haft? Lukatsch hält inne. Dann spricht sie die Worte klar aus: „Das würde ich machen.“