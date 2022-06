Selbstlos in Krisenzeiten: Magdeburger Initiativen für Engagement ausgezeichnet

Magdeburg/Potsdam - Vergangenen Sommer in Magdeburg: Über 500 Menschen wurden in ihre Häuser eingeschlossen – auf Anordnung der Stadt. Grund: Corona. Die Grundversorgung wurde gedeckt. Doch: „Den Bewohnern fehlte es an so vielem, Windeln für ihre Säuglinge und Babynahrung“, sagt Sandy Gärtner. Die Theaterwissenschaftlerin gründete eine Initiative, sammelte Spenden für die Eingeschlossenen. Dafür soll sie ausgezeichnet werden.