Am Dienstag ist Siebenschläfer. Laut Bauernregel entscheidet das Wetter am Siebenschläfertag darüber, wie die darauffolgenden sieben Wochen verlaufen. Wie das Wetter am 27. Juni werden soll, was das bedeutet und was Meteorologen über den Siebenschläfertag denken.

Wetter am Siebenschläfer - Was bedeutet das für die folgenden Wochen?

Man mag denken, der Name "Siebenschläfer" hat den Urpsrung bei seinem putzigen Namensvetter. Der Name hat jedoch einen anderen Ursprung.

Magdeburg/dpa/DUR/acs - Am 27. Juni – dem Siebenschläfertag – soll sich laut Bauernregeln entscheiden, wie das Wetter in den nächsten sieben Wochen wird. "Wie das Wetter am Siebenschläfer sich verhält, ist es sieben Wochen lang bestellt", lautet eine von ihnen.

Wie wird das Wetter am Siebenschläfer in Sachsen-Anhalt?

Der Deutsche Wetterdienst sagt für den Siebenschläfertag einen deutlichen Temperaturabfall voraus. Das Wetter am 27. Juni soll in Sachsen-Anhalt zunächst heiter werden. Im Laufe des Tages ziehen am Himmel jedoch vermehrt Wolken auf, später am Tag kann es auch zu Schauern und Gewittern kommen. Auch Sturmböen und kleinkörniger Hagel sind möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 23 Grad.

Im Harz liegen die Höchsttemperaturen zwischen 16 und 20 Grad. Dabei weht mäßiger und böiger Westwind, auf dem Brocken kann es stürmisch werden.

Nach dem Siebenschläfer steigen die Temperaturen wieder an. Höchstwerte von 22 bis 24 Grad sind am Mittwoch möglich. Auch in den folgenden Tagen wird das Wetter wieder wärmer, Anfang Juli wird mit Höchstwerten von bis zu 30 Grad gerechnet.

Gilt das Wetter Ende Juni also als böses Omen für die folgenden Wochen? Laut Siebenschläfer-Bauernregeln heißt es: "Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag."

Zwar fallen die Temperaturen zum Siebenschläfer rapide ab und auch Gewitter sind möglich. Jedoch ist aus Sicht von Meteorologen für den weiteren Sommerverlauf nicht das Wetter an einem einzelnen Tag entscheidend, sondern die Wetterlage im gesamten Zeitraum von Ende Juni bis Anfang Juli.

Es bleibt also abzuwarten, ob der Temperaturabsturz am 27. Juni mit dem zu erwartenden Unwetter größere Auswirkungen auf die kommenden Wochen hat. Denn wenn man sich das Wetter im Zeitraum von Ende Juni bis Anfang Juli anschaut, ist es wahrscheinlicher, dass der weitere Sommerverlauf warme Temperaturen mit sich bringt. Dabei wird es wohl weiterhin trocken in Sachsen-Anhalt bleiben.

Woher kommt der Name Siebenschläfer?

Der Name "Siebenschläfer" geht auf eine alte Legende über sieben schlafende Brüder zurück. Die wegen ihres christlichen Glaubens verfolgten jungen Männer sollen im Jahr 251 in eine Höhle bei Ephesus (heute Türkei) geflohen und dort eingemauert worden sein. Nach fast 200 Jahren Schlaf sollen sie lebend entdeckt worden sein. Sie gaben der heute bekannten Bauernregel ihren Namen.

