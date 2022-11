Sind gefährliche Legionellen in Sachsen-Anhalt auf dem Vormarsch?

In einigen Landkreisen in Sachsen-Anhalt sind die gefährlichen Legionellen-Bakterien auf dem Vormarsch. Dass sich die Keime ausbreiten, hat wohl auch etwas mit der Energiekrise zu tun.

So sieht eine Legionellen-Kolonie aus. Die Bakterien können die sogenannte Legionärskrankheit auslösen. Die Aufnahme stammt von der Technischen Universität Dresden.

Magdeburg - In mehreren Landkreisen in Sachsen-Anhalt verbreiten sich offenbar Legionellen-Bakterien im Trinkwasser. In der vergangenen Woche hatte zuerst der Landkreis Harz vor den Krankheitserregern gewarnt. Sie können grippeähnliche Symptome oder die gefährliche Lungenkrankheit Legionellose auslösen.