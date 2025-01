Halle/Magdeburg/MZ. - Er war schon einmal da. Iggy Pop, eines der Urgesteine der Rockmusik, ist inzwischen 77 Jahre alt, aber immer noch ruhelos. Knapp 30 Jahre nach seinem ersten Gastspiel in Sachsen-Anhalt, damals noch mit seinem guten Freund David Bowie, kehrt der Mann mit dem Beinamen „Leguan“ im Sommer zurück in die Open-Air-Arena auf der Peißnitz in Halle. Und er ist nicht der einzige Weltstar, der Mitteldeutschland in diesem Jahr die Aufwartung macht. Thirty Seconds To Mars mit Oscar-Preisträger Jared Leto folgt ihm schon wenige Tage später, im Juli stehen dann Bonnie Tyler und Chris Norman auf der Bühne, im August folgen Bryan Adams (Foto rechts) und Samu Haber.

