„So wie es läuft, läuft es gut“

Luftaufnahme vom Gefechtsübungszentrum in der Colbitz-Letzlinger-Heide.

Letzlingen - Stendals Bundestagsabgeordneter Marcus Faber (FDP), der seit Mittwoch Vorsitzender des 38-Mann-Verteidigungsausschusses (SPD 11 Abgeordnete, CDU/CSU 10, Bündnis 90/Die Grünen 6, FDP 5, AfD 4, Linke 2) ist, macht sich im Gerangel um den künftigen Betreiber des Gefechtsübungszentrums in der Colbitz-Letzlinger Heide weiter dafür stark, dass das externe Modell beibehalten wird. „Ich war in diesem Jahr bereits zwei Mal im GÜZ und habe mit den Menschen dort gesprochen. Alle waren der Meinung, so wie es derzeit läuft, läuft es gut.“