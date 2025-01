Vor der Bundestagswahl sitzen Politiker am Lesertelefon. Heute: Marcus Faber von der FDP. Es geht um Russlands Krieg, die Mitschuld des Westens, den Anschlag in Magdeburg, Rundfunkgebühren und Renten.

Politiker am Lesertelefon

FDP-Spitzenkandidat Marcus Faber am Lesertelefon. Der Stendaler zig 2017 in den Bundestag und ist dort Vorsitzender des Verteidigungsausschusses.

Magdeburg - Am 23. Februar wird ein neuer Bundestag gewählt. Zuvor sitzen Sachsen-Anhalts Spitzenkandidaten von sechs Parteien am Lesertelefon und stellen sich den Fragen der Anrufer. Heute: Marcus Faber, FDP. Der Stendaler zog 2017 in den Bundestag und ist dort Vorsitzender des Verteidigungsausschusses.