Zahlreiche Staus werden auf den Autobahnen für den Start der Sommerferien in Sachsen-Anhalt erwartet. Eine neue Auswertung zeigt, an welchem Tag Sie Reisen antreten sollten - und wann lieber nicht.

Ferienbeginn in Sachsen-Anhalt: An diesem Tag können Sie einen Stau vermeiden

Für die Sommerferien, die in Sachsen-Anhalt am 6. Juli beginnen, werden wieder zahlreiche Staus auf den Autobahnen erwartet. Wir zeigen, wann Sie am besten reisen sollten, um Staus zu vermeiden und sicher anzukommen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Schon am Donnerstag, 6. Juli, beginnen die Sommerferien in Sachsen-Anhalt. Prognosen gehen wieder von zahlreichen Staus und Verkehrsbehinderungen zum Urlaubsbeginn aus. Wir zeigen, wie Sie sicher und stressarm an Ihr Ziel kommen können - trotz Chaos auf den Autobahnen.

Denn eine neue Auswertung des Mietwagen-Anbieters Sunnycars zeigt: Gerade in den Sommerferien kommt es auf dem Weg in den Urlaub zu besonders hohem Verkehrsaufkommen. Insbesondere Unfälle und Baustellen würden den Verkehrsfluss erheblich beeinträchtigen. Doch es gibt auch Tipps, wie Autofahrer sicher durch einen Stau kommen.

Tipp 1: Stau vermeiden und vorausschauend fahren

Staus entstehen vor allem durch mangelnde vorausschauende Fahrweise, wie unnötige Spurwechsel, plötzliches Abbremsen oder dichtes Auffahren. Im Jahr 2022 habe es insgesamt 474.000 Verkehrsbehinderungen gegeben, die zu einem Stillstand von 333.000 Stunden führten, heißt es in der Mitteilung des Mietwagenanbieters.

Die Prognose für das Jahr 2023 zeige einen weiteren Anstieg des Verkehrsaufkommens, was eine Zunahme der Staus vermuten lasse.

Tipp 2: Fehler bei der Anfahrt an einen Stau vermeiden

Das Setzen des Warnblinkers hilft anderen Verkehrsteilnehmenden, die Gefahr frühzeitig zu erkennen. Bei Aufleuchten des Warnblinklichts gilt übrigens die Pflicht, unmittelbar darauf zu reagieren und das Tempo zu drosseln.

Tipp 3: Nicht auf der Autobahn wenden

Umdrehen, um zurückzufahren, geht leider nicht. Dies verbiete die Straßenverkehrsordnung und belege es entsprechend mit einer empfindlichen Geldstrafe samt Punkten und Fahrverbot.

Auch interessant: Zum Start in die Sommerferien - Haben Eltern ein Recht auf Urlaub?

Ähnliches gelte übrigens für Verkehrssünder, die versuchten über eine Zufahrtsstraße auf die Autobahn dem Stau zu entkommen.

Tipp 4: Bei Stau Rettungsgasse richtig bilden

Das Bilden einer freien Rettungsgasse ist oberste Pflicht im Stau. Dies gelte nicht nur bei einem großen Verkehrsstau, sondern auch ab dem Fahren von Schrittgeschwindigkeit. Denn nur so entstehe bereits genug Platz für Einsatzfahrzeuge, um schnelle Hilfeleistung zu gewährleisten.

Lesen Sie außerdem: An Rettungsgasse denken - Richtiges Verhalten im Stau

In vielen Ländern, wie in Deutschland, bilden Autos diesen Freiraum zwischen der ganz linken und allen übrigen Spuren. Doch die Regeln variierten laut Sunnycars in einigen EU-Staaten. In Belgien, Österreich, der Slowakei und Ungarn gelte es, eine Fahrspur für Rettungsfahrzeuge freizuhalten. Dafür ordneten sich Fahrer so weit links wie möglich ein.

Tipp 5: Im Stau - Nicht aussteigen, auch wenn die Blase drückt

Die Straßenverkehrsordnung verbietet es, das Fahrzeug zu verlassen, außer dies dient beispielsweise der Absicherung der Unfallstelle.

Tipp 6: Stau vermeiden - den richtigen Tag zum Reisen aussuchen

Besonders viele Staus sind wochentags immer am Donnerstag zu erwarten, so die Auswertung von Sunnycars. Dies betreffe vor allem die Zeiten zwischen 6 und 9 Uhr und von 13 bis 18 Uhr. Eine Fahrt am Montag hingegen soll die Chance auf freie Straßen deutlich erhöhen.