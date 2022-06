Für ein paar wenige Tage im Juni wird die Ludwig-Wucherer-Straße in Halle zum Hotspot für Jäger spektakulärer Fotomotive. Mit passender Ausrüstung und passendem Wetter gelingen hier tolle Aufnahmen.

Ein Foto-Hotspot fast wie in San Franscisco: Jedes Jahr im Juni, tummeln sich in Halles LuWu Fotografen auf den Gleisen der Straßenbahn, um ein spektakuläres Sonnenuntergangsbild zu schießen.

Halle (Saale)/DUR/mad - In den kommenden Tagen könnte es sein, dass in der Ludwig-Wucherer-Straße in Halle wieder vermehrt Fotografen im Gleisbett der Straßenbahn angetroffen werden. Denn wie jedes Jahr im Juni wird der Anstieg vom Reileck zum Steintor hinauf für wenige Tage zum Foto-Hotspot.

Bei passendem Wetter lässt die untergehene Sonne die Straße regelrecht erglühen. Dann finden sich oft Scharen von Fotografen mit mehr oder weniger professioneller Ausrüstung in der liebevoll nur "LuWu" genannten Straße ein, um die Szenerie stimmungsvoll festzuhalten.

Beliebter Foto-Hotspot in Halle: LuWu lockt im Juni Fotografen an

Mit Können und etwas Glück gelingen an der abschüssigen Straße in Halle mit den mittig verlegten Straßenbahngleisen dann wirklich spektakuläre Aufnahmen, die man sonst eher aus der der US-amerikanischen Metropole San Francisco kennt. Dort bilden die bei Touristen beliebten Cable Cars, die Kabelstraßenbahnen, ein ähnliches Fotomotiv, wenn sie in die untergehende Sonne hineinfahren.

Beliebtes Fotomotiv: Ein Cable Car fährt in San Francisco in den Sonnenuntergang. (Foto: imago images/agefotostock)

In Halle hat man bei passendem Wetter in der Regel noch bis Ende Juni die Chance auf ein tolles Sonnenuntergangsfoto. Allerdings sollten Fotografen hier den Verkehr immer gut im Auge behalten. Autos und Straßenbahnen fahren hier beinahe im Sekundentakt und nehmen meist wenig Rücksicht auf die Motivjäger.