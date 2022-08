Sonne oder Regen? Spätsommer oder herbstliches Wetter? Was sagen die Bauernregeln über den September?

Am 1. September beginnt aus meteorologischer Sicht der Herbst. Doch mit Temperaturen über 20 Grad bis weit in den September hinein, kann getrost vom klassischen Spätsommer gesprochen werden. Aber was sagt dies für das Wetter im September aus? Die Bauernregeln geben Auskunft.