In der SPD Sachsen-Anhalt rumort es. In einem offenen Brief machen prominente Mitglieder ihrem Ärger Luft. Kritik gibt es auch an der SPD-Landesspitze. Wer sind die Erstunterzeichner?

Magdeburg - Der an die SPD-Mitglieder gerichtete Brandbrief kommt zu einer schonungslosen Bestandsaufnahme. Und er bietet Lösungsvorschläge, wie sich die Sozialdemokraten wieder aufrappeln können.

SPD Sachsen-Anhalt fordert Neustart nach Kommunalwahl-Niederlage 2024

„Die Kommunalwahl 2024 in Sachsen-Anhalt war für unsere Partei kein Erfolg“, heißt es in dem Schreiben. „Die Schuld dafür allein in Berlin zu suchen ist zu kurz gegriffen. Unsere Gemeinden sind teilweise verwaist, wir haben vielerorts keine Mitglieder in Gemeinderäten mehr - wir sind einfach in weiten Teilen dieses Bundeslandes nicht mehr präsent. Unsere Mitgliedschaft ist überaltert, junge/neue Mitglieder werden nicht abgeholt und mitgenommen.“

Weier: „In zahlreichen Orten haben wir Not, genügend Kandidatinnen und Kandidaten für Ortsvereins- oder Kreisvorstände zu finden. Wir sind gefühlt unsichtbar geworden.“

Medial komme die SPD kaum vor - „mit Ausnahme von Belehrungen unserer Vorsitzenden an Mitglieder oder Koalitionspartner. So kann und darf es nicht weitergehen!“

Kommunalwahl 2024 Sachsen-Anhalt: SPD fordert Umdenken der Partei

Die Kommunalwahl habe gezeigt, „wir sind nicht mehr kampagnenfähig“. Die Partei müsse von der Basis aus neu gedacht und organisiert werden. „Die alten Strukturen mit ihren Geschäftsordnungen, Agenden und Protokollen müssen in ein attraktives und innovatives Mitmachangebot umgewandelt werden.“

Die Gliederungen im ländlichen Raum bräuchten „mehr denn je die Unterstützung des Landesverbandes! Teilweise ist dies sogar bereits in den großen Städten notwendig.“

Und: „Wir sollten, nein, wir müssen (!) auch über unangenehme Themen sprechen. In der Bevölkerung herrscht ein großes Ungerechtigkeits- und auch Ohnmachtsgefühl. Zum Teil überfordern wir die Gesellschaft mit einem ständigen poltischen Auf und Ab. Dies baut Frust auf und führt bei einer geheimen Wahl letztlich zu solchen Ergebnissen, wie jetzt gerade zu erleben war. Mit Sonntagsreden kommen wir hier nicht weiter.“

SPD Sachsen-Anhalt für mehr Zusammenhalt innerhalb der Partei

Und: „Vor allem dürfen wir uns öffentlich nicht nur über die (vermeintlichen) Fehler anderer definieren, sondern über eigene tragfähige Politikangebote, die an den Lebensrealitäten der Bürgerinnen und Bürger anknüpfen.“

Was besonders auffalle: „Meinungen/Anregungen/Hinweise von Mitgliedern in Stadt- und Ortsverbänden werden mit Argumenten der Landesspitze klein geredet.“ Auch das ist deutliche Kritik an den Landesvorsitzenden Juliane Kleemann und Andreas Schmidt.

Die sehr guten Wahlergebnisse von einzelnen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und engagierten Kandidierenden bei den Kommunalwahlen hätten gezeigt, „dass wir nach wie vor Vertrauen und Wählerstimmen erhalten können, wenn wir dies mit einer bürgernahen Politik vor Ort verbinden“, heißt es weiter.

Aus einem „Wir müssten mal“ müsse wieder ein „Wir haben das geschafft!“ werden. „Nur wenn wir wieder ein verlässlicherPartner für die Menschen sind, werden sie uns wieder zuhören und auch vertrauen.“

Dann noch: „Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir das Ruder noch herumreißen können: Unsere SPD im Land nimmt aktuell kaum noch jemand wahr und somit wird auch eine nächste Landtagswahl ein vorhersehbares Fiasko. Wir wollen wieder Wahlen gewinnen! Wir müssen wieder kampagnenfähig werden!“

SPD-Brandbrief: Das sind die Erstunterzeichner

Der Aufruf solle nicht erneut ein Brief sein, „der in der Schublade oder in einer Arbeitsgruppe verstaubt. Wir stehen bereit für einen Neuanfang in Sachsen-Anhalt. Dieser Aufruf ist das Startsignal einer Bewegung, die sich nun fortlaufend mit allen zentralen inhaltlichen Fragen unseres Landes beschäftigen, sich positionieren und ein fundiertes inhaltliches Angebot unterbreiten wird.“

Darum würden einzelne Vertreter der Erstunterzeichner im Oktober den Landesvorsitz und den Landesvorstand kandidieren, „um unsere Partei bestmöglich für die nächsten Wahlen zu profilieren“.

Das sind die Erstunterzeichner des Brandbriefs: Alexandra Hansen, Andreas Dittmann, Andreas Steppuhn, Beate Schulze, Birgit Voigt, Burkhard Lischka, Elrid Pasbrig, Franca Meye, Jörg Felgner, Kay Gericke, Larissa Wallner, Maik Berger, Mandy Schumacher, Markus Bauer, Martin Danicke und Wolfgang Zahn.