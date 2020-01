Die A9 bei bei Dessau-Roßlau ist nach einem Unfall gesperrt worden. Beteiligt war auch ein Lkw.

Dessau-Roßlau (dpa) l Ein Unfall auf der Autobahn 9 nahe Dessau-Roßlau sorgt seit den frühen Morgenstunden für Verkehrsbehinderungen in Sachsen-Anhalt. Ein Lastwagen sei aus bisher unbekannter Ursache zunächst gegen die rechte und anschließend gegen die rechte Leitplanke gestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei. Anschließend kam der Lkw quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Die beiden Insassen, ein 30-Jähriger und eine 34-Jährige, wurden leicht verletzt. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Laut Polizei entstand ein erheblicher Sachschaden.

Wegen der Unfallaufnahme wurde die Autobahn zwischen Dessau-Süd und Dessau-Ost in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Bergung werde noch eine längere Zeit in Anspruch nehmen, hieß es am Morgen. Umleitungen sind laut Polizei ausgeschildert.