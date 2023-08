Beim Workshop in Halle lernten Teilnehmerinnen, ihre Muskeln in Szene zu setzen. Angeleitet hat sie Lena Ramsteiner, über die es nun eine mehrteilige Doku gibt.

Halle (Saale) - Lena Ramsteiner nur als durchtrainiert zu bezeichnen, würde ihr nicht gerecht werden. Schon eher trifft es eine Bezeichnung, die man gemeinhin mit Männern assoziiert: Ramsteiner ist ein Muskelpaket. Die 28-Jährige stammt aus dem Schwarzwald und ist Profi-Bodybuilderin. Sie hat ihr Hobby zum Beruf gemacht.

Im Video: Bodybuilderin gibt Posing-Workshops in Halle

Lena Ramsteiner ist Bodybuilderin und gibt in Halle sogar Posing-Workshops. (Kamera: Denny Kleindienst, Schnitt: Bernd Stiasny)

Sie ist außerdem ein Vorbild. Das zeigte sich kürzlich im Halfit-Fitnessstudio in der Neustädter Passage in Halle. Ein Dutzend Frauen hat dort Ramsteiners Posing-Workshop besucht.

In dem zeigt die Bodybuilderin den Teilnehmerinnen, wie sie ihre Muskeln richtig in Szene setzen – also richtig posieren. Ramsteiner macht vor, wie sie sich drehen, wie sie die Arme halten oder auch, was sie mit ihren Haaren machen können. Dabei fährt sie sich selbst immer wieder durch das lange, blonden Haar und legt es sich über ihre Schulter.