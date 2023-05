Party am Goitzschesee Sputnik Spring Break 2023: Alle Infos zum Festival in Pouch bei Bitterfeld

Jedes Jahr verwandelt sich über Pfingsten die Halbinsel Pouch an der Goitzsche bei Bitterfeld in eine Partyhochburg. Der Sputnik Spring Break lockte 2023 wieder zahlreiche Festivalbesucher an und wartete mit Künstlern aus Deutschland und der Welt auf. Die wichtigsten Fakten zum SSB 2023.