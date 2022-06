Osterweddingen-Prozess: Staatsanwältin rückt vom Mordvorwurf ab

Die Staatsanwaltschaft Magdeburg ist beim Prozess, in dem es um die Tötung eines Hoteliers in Osterweddingen geht, von ihrem ursprünglichen Mordvorwurf abgerückt.

Im Fall des getöteten 58 Jahre alten Hoteliers in Osterweddingen ist die Staatsanwaltschaft Magdeburg von ihrem ursprünglichen Mordvorwurf abgerück, die Nebenklage blieb bei Mord.

Magdeburg - Die Staatsanwaltschaft Magdeburg ist in ihrem Plädoyer beim Prozess, in dem es um die Tötung eines 58 Jahre alten Hoteliers in Osterweddingen (Börde) geht, von ihrem ursprünglichen Mordvorwurf abgerückt.