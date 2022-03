Staatsanwaltschaften erledigten Verfahren schneller

Naumburg - Die Staatsanwaltschaften in Sachsen-Anhalt haben Ermittlungsverfahren im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben schneller abgeschlossen. Im Durchschnitt seien die Verfahren in 1,5 Monaten erledigt worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg am Freitag mit. Im Jahr 2020 habe die durchschnittliche Erledigungszeit bei 2,1 Monaten gelegen.

Insgesamt bearbeiteten die Staatsanwaltschaften den Angaben zufolge im vergangenen Jahr rund 233 400 Verfahren und damit 2,3 Prozent weniger als 2020. Die Zahl der Beschuldigten sei um 2,5 Prozent auf knapp 167 600 gestiegen. Die Quote benannter oder ermittelter Tatverdächtiger sei von 56,1 auf 59,3 Prozent gestiegen.