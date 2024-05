Vom 14. bis 16. Juni 2024 Juni wird in Wittenberg das Stadtfest „Luthers Hochzeit“ gefeiert. Was der Eintritt dieses Jahr kostet, wo es Parkplätze geben wird und weitere Infos gibt es hier.

Wittenberg. - Luthers Hochzeit wird in diesem Jahr vom 14. bis 16. Juni gefeiert. Dass die Veranstalter vom traditionellen Termin, dem zweiten Juni-Wochenende, abweichen, wird mit der Kommunal- und Europawahl am 9. Juni begründet.

Hier gibt es alle wichtigen Infos zu Parkplätzen, Eintrittspreisen und mehr.

Auch interessant: Wittenbergs Stadtfest wird gefeiert - Was dieses Jahr neu ist

Luthers Hochzeit: Wann findet das Wittenberger Stadtfest statt?

Das Stadtfest startet am Freitag, 14. Juni 2024, um 17 Uhr mit der Eröffnungszeremonie auf dem Markt. Das Fest endet am 16. Juni gegen 18 Uhr. Neu ist, dass der Kinderfestumzug am Sonntag bereits 11 Uhr statt wie bisher 14 Uhr beginnt. Im Anschluss soll es ein Kindermitmachprogramm geben.

Was ist Luthers Hochzeit in Wittenberg?

Das Stadtfest erinnert an die Eheschließung des Reformators Martin Luther mit der entflohenen Nonne Katharina von Bora am 13. Juni 1525. Im Jahr 2025 wird der 500. Hochzeitstag des Paares begangen.

Auch interessant: Mit Video - Jubel! Eindrücke und Bilder vom Wittenberger Stadtfest Luthers Hochzeit 2023

Was kostet der Eintritt beim Stadtfest Wittenberg (Luthers Hochzeit)?

17 Euro kostet der Besuch von Luthers Hochzeit für das komplette Fest. Tagestickets zum Preis von 8 Euro gibt es für Sonntag, dem Familientag. Inhaber des Wittenberger Sozial- und Familienpasses zahlen fünf Euro, Kinder bis zum 14. Lebensjahr haben freien Eintritt in die Erlebniswelten. Davon gibt es in diesem Jahrgang zehn. Sie befinden sich unter anderem auf dem Kirchplatz, dem Markt und dem Cranach-Hof.

Tagestickets für Freitag und Samstag gibt es nicht mehr.

Eintritt zu Luthers Hochzeit in Wittenberg: Wo der Vorverkauf wann gestartet hat

Der Vorverkauf der Eintrittsbändchen zum Fest „Luthers Hochzeit“ in Wittenberg ist im April an zahlreichen Stellen gestartet, die bei www.lutherhochzeit.de abgerufen werden können. Dort wird auch ausführlich über das Programm, die Erlebniswelten, Anreise und mehr informiert.

Wo kann man die Tickets für Luthers Hochzeit in Wittenberg kaufen?

Es gibt verschiedene Orte, an denen Tickets für das Wittenberger Stadtfest "Luthers Hochzeit" erworben werden können.

Sparkasse Wittenberg in folgenden Filialen: Am Markt, Am alten Bahnhof, Klein Wittenberg, Platz der Demokratie

Sparkasse Zahna

Tourist Information (Schloßplatz und Stadthaus)

Stadtwerke Wittenberg

Lutherstadt Wittenberg / Bürgerbüro

KN-Mobilfunk im Arsenal

Cranachstiftung (Markt 4 im Cranachlädchen)

Tourist-Information Gräfenhainichen

Naue’s Minicenter in Reinsdorf

Stadtverwaltung Coswig im Bürgerbüro

Intersport Klöpping in Wittenberg und Jessen

Papeterie in Pratau

Luthers Hochzeit 2024 in Wittenberg: Was ist neu?

Zu den Neuigkeiten am ersten Tag gehört Martin Luthers „Junggesellenschmaus“ auf dem Kirchplatz. Neu ist auch, dass der Kinderfestumzug am Sonntag bereits 11 Uhr statt wie bisher 14 Uhr beginnt. Im Anschluss soll es ein Kindermitmachprogramm geben.

An manchem, das voriges Jahr neu war, wird auch dieses Mal festgehalten: an der Farbe Pink etwa beim medialen Auftritt, sei es digital oder analog. Was das Programm betrifft, so habe man sich Kritik von 2023 zu Herzen genommen und zusätzlich zur Online-Version einen „Highlight-Flyer“ auf Papier drucken lassen. Die Flyer werden jetzt ausgelegt. Seit Mittwoch ist das Programm von Luthers Hochzeit online abrufbar, ergänzt um zahlreiche Informationen wie zu Ticketpreisen oder den Erlebniswelten.

Lesen Sie auch: Rund 60.000 Besucher bei "Luthers Hochzeit"

Luthers Hochzeit: Stadtfest in Wittenberg - Wo ist was?

Die Wallstraße dient als Verbindung vom Marktplatz zum Schloss. Sie bietet gleichzeitig Zugang zum historischen Cranach-Hof „Pfeil & Pirsch“ und dem Weberhof „Frevel & Furore“ und ist auch der Bereich für „Plagen & Bälger“, also die „historische Spielstraße“, die besonders Familien ansprechen soll.

Coswiger Straße und Schlossstraße gelten als Handelswege. Die Schlosswiese („Gaukelei & Gaudium“) und der Schlossplatz („Spilleut & Spelunken“) werden Lager, Markt und Pilgerstätte für Handwerker, Spielleute, Gaukler und für die historischen Vereine sein. „Nicht neu, aber großartig wird das Wagenradziehen“, heißt es über einen Wettkampf, dessen Finale am Sonntag auf der Schlosswiese ausgetragen wird und zu dem Interessierte sich per E-Mail an denis.lehmann@wittenberg.de auch noch anmelden können.

Was gibt es auf dem Stadtfest in Wittenberg zu sehen?

Insgesamt 27 historische Vereine aus Wittenberg und dem Umland werden nach Auskunft von Denis Lehmann von der Marketing GmbH am Fest teilnehmen. Den Angaben zufolge haben 2023 etwa 60.000 Besucher Luthers Hochzeit erlebt, auch in diesem Jahr rechnen die Veranstalter mit Zehntausenden Gästen. Gut 2.000 Teilnehmer werden im Festumzug laufen. Für die Hochzeitsmusik wurden circa 40 Acts verpflichtet.

Tagsüber könne bei Dudelsack, Trommeln und Sackpfeifen verweilt werden, in den Abendstunden solle auf allen Erlebniswelten „die ganze musikalische Breite“ ausgekostet werden – diese reicht von Irish Folk über Rock’n’ Roll, Dancehall, Rock, Pop, Schlager bis zu Kids-Club.

Luthers Hochzeit: Stadtfest in Wittenberg soll nachhaltiger werden

Was es noch gibt? Das Stadtfest soll nachhaltiger werden. Dazu angekündigt ist eine Wertstoffinsel mit Tonnen zur Mülltrennung auf der Schlosswiese. Daraus entstehen soll auch ein Schülerprojekt. Noch geheimgehalten wurde zur Pressekonferenz am Mittwoch, dem 17. April, die Identität des Lutherpaares. Nur so viel: Es wohnt in Pratau, ist seit 2007 verheiratet und Fan des Festes „Luthers Hochzeit“ seit 1994.

Adresse Luthers Hochzeit: Wo Parkplätze sind

Für Gäste, die mit dem Auto anreisen, wird laut Stadtverwaltung an der Kuhlache ein Sonderparkplatz eingerichtet. Ein Shuttleservice von der Kuhlache über den Parkplatz Hauptbahnhof Ost und Parkplatz Hauptbahnhof West bis hin zur Mauerstraße (Bushaltestelle am Stadthaus) sei an allen drei Veranstaltungstagen eingerichtet.

Der Lageplan für das Wittenberger Stadtfest Luthers Hochzeit. Screenshot: Stadt Wittenberg

Luthers Hochzeit in Wittenberg: Übernachtungsmöglichkeiten

Die Stadtverwaltung Wittenberg hat auf einer Webseite einige Übernachtungsmöglichkeiten zusammengefasst.

Wie kommt man mit dem Auto zum Stadtfest Luthers Hochzeit in Wittenberg?

Mit dem Auto gibt es verschiedene Möglichkeiten, um zu dem Stadtfest in Wittenberg zu gelangen. Das sind unter anderem:

A9 Berlin-München, Abfahrt Coswig, auf der B187 Richtung Wittenberg

B2 aus Richtung Leipzig

B2 aus Richtung Potsdam

Wie kommt man mit der Bahn zum Stadtfest Luthers Hochzeit in Wittenberg?

Auch hier gibt es einige Möglichkeiten, zum Stadtfest nach Wittenberg zu gelangen. Dazu gehören:

ICE Hamburg-München, Haltepunkt Lutherstadt Wittenberg, Hauptbahnhof

S‑Bahnen/Nahverkehrszüge, u.a. aus den Richtungen Leipzig, Dessau, Magdeburg, Halle, Berlin

Luthers Hochzeit in Wittenberg: Das Programm des Stadtfestes

Ob "Zunft und Zunder" auf dem Kirchplatz, "Tanz und Taverne" auf dem historischen Marktplatz oder "Gaukelei und Gaudium" auf der Schlosswiese – die zahlreichen historischen Vereine, Schausteller, Handwerker, Spielleute und Gastronomen sollen die Besucher laut Stadtverwaltung zurück in die Zeit von Luther, Melanchthon und Co. versetzen.

Ein vollständiges Programm von Luthers Hochzeit ist auf der Webseite der Stadtverwaltung Wittenberg zu finden.

Höhepunkte des Programms bei Luthers Hochzeit 2024 in Wittenberg

Freitag, 14. Juni 2024

20.30 Uhr auf dem Kirchplatz: Stilbruch

21 Uhr auf dem Cranach-Hof: The Beefes - Rock'n Roll

21.30 Uhr auf dem Schlosshof: Denny Hertel - Blues and more

- Blues and more 22 Uhr auf dem Marktplatz: MusicMonks - A Tribute to Seeed and Peter Fox

A Tribute to Seeed and Peter Fox 22 Uhr auf der Schlosswiese: Konzert Horch - Barock 'n' Roll

Samstag, 15. Juni 2024

14 Uhr: Historischer Festumzug

20.30 Uhr auf dem Markt: Koenix - Mittelalter-Rock, im Anschluss Konzert der Partyband Kellerkommenado

- Mittelalter-Rock, im Anschluss Konzert der Partyband 21 Uhr auf dem Cranach-Hof: Cover Kill

22 Uhr auf der Schlosswiese: Konzert Spielleute Fabula - Sackpfeifenkonzert

- Sackpfeifenkonzert 22 Uhr auf dem Bugenhagenhof: Stilbruch

22:00 Uhr auf dem Schlossplatz: Tolsterfanz - Mittelalterliches Konzert

Sonntag, 16.06.2024

11 Uhr: Historischer Kinderfestumzug

15 Uhr: Großes Abschlusskonzert auf dem Schlosshof: Ohrenpeyn, Donner und Doria und Opus Furore

und 15 Uhr auf dem Marktplatz: Anna-Maria Zimmermann - Schlager

- Schlager 17 Uhr auf dem Schlossplatz: Nervus Ursis - Mittelalterliches Konzert

"Ein solch großes historisches Festival ist jedoch nur dann erfolgreich, wenn viele an einem Strang ziehen", so der Oberbürgermeister Torsten Zugehör, der sich bei allen Beteiligten schon einmal bedankt.

Luthers Hochzeit, das nach eigenen Angaben größte Stadtfest Mitteldeutschlands, findet übrigens im nächsten Jahr vom 13. bis 15. Juni 2025 statt.