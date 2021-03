Auf der A2 kam es am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall. Foto: Polizei

Zu einem schweren LKW-Unfall kam es am Mittwochmittag auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover hinter der Anschlussstelle Magdeburg-Rothensee.

Magdeburg (vs) l Am Mittwochmittag kam es auf der A2 zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher kam schwerverletzt in ein Krankenhaus.

Gegen 12.54 Uhr war ein polnischer LKW-Fahrer in Richtung Hannover unterwegs. Hinter der Anschlussstelle Magdeburg-Rothensee fuhr er auf ein Stauende auf, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe aus Unachtsamkeit das Stauende an einer Baustelle übersehen. Er fuhr gegen einen anderen polnischen LKW und zog sich schwere Verletzungen zu.

Beide LKW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme, Bergungs- und Fahrbahnreinigungsarbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A2.