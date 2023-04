Tipps und Wettervorhersage Sternschnuppen im Anflug: So sehen Sie die Lyriden in Sachsen-Anhalt

Sterngucker können sich an diesem Wochenende auf ein besonderes Astro-Phänomen freuen: Die Lyriden sorgen für zahlreiche Sternschnuppen am Nachthimmel. Was es damit auf sich hat, wann Sie den Lyriden-Schauer beobachten können und wie das perfekte Foto gelingt, erfahren Sie hier.