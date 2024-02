In Teilen Sachsen-Anhalts war der Polizei-Notruf am Mittwochnachmittag fast eine Stunde eingeschränkt. Die Störung der Nummer 110 betraf vor allem die Region Magdeburg und den Süden des Landes.

Halle (Saale)/DUR. - In mehreren Landkreisen und Städten Sachsen-Anhalts war der Polizeinotruf 110 am Mittwochnachmittag fast eine Stunde eingeschränkt. Laut Lagezentrum der Landesregierung betraf die Störung folgende Kreise und Städte:

Burgenlandkreis

Börde

Halle

Harz

Magdeburg

Mansfeld-Südharz

Saalekreis

Salzlandkreis

In der Zeit, in der der Polizeinotruf nicht funktionierte, sollte die sich die Bevölkerung in Notfällen an die örtlichen Polizeidienststellen wenden.