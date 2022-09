Streit mit Landrat Balcerowski Pressemitteilung zum Brand am Brocken zurückgezogen: Maulkorb für Chef des Nationalparks Harz?

Am Freitag überraschte die Nationalparkverwaltung Harz mit einer Pressemitteilung zum Umfang des Großbrandes am Brocken und mit viel Kritik an Landrat Balcerowski. Wenig später wurde die Meldung zurückgezogen. Kassierte der Nationalparkchef einen Maulkorb aus der Politik?