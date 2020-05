Das Leben ist für Rentner in Sachsen-Anhalt besonders günstig. Die Lebenshaltungskosten liegen hier unter dem Bundesdurchschnitt. Das ergab eine Studie. Foto: Stephan Scheuer/dpa

Das Leben ist für Rentner in Sachsen-Anhalt besonders günstig. Die Lebenshaltungskosten liegen hier unter dem Bundesdurchschnitt.

Magdeburg/Berlin (dpa) l Und zwar in allen 14 Kreisen und kreisfreien Städten liegen die Lebenshaltungskosten unter dem Bundesdurchschnitt, ergab eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Prognos im Auftrag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft ergab, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Elf davon liegen der Studie zufolge sogar um mehr als zehn Prozentpunkte darunter. Kein anderes Land habe einen so hohen Anteil besonders günstiger Regionen, hieß es.

Die Kaufkraft der Renten in Deutschland variiert der Studie nach regional um bis zu 52 Prozent. So hätten 1000 Euro für Rentner in München als dem teuersten Altersruhesitz eine Kaufkraft von 760 Euro. Im brandenburgischen Landkreis Elbe-Elster – dem bundesweit günstigsten Wohnort – liege der reale Wert dagegen bei 1160 Euro, hieß es.

Magdeburg und Halle vergleichsweise teuer

In Sachsen-Anhalt leben Senioren im Kreis Wittenberg und im Salzlandkreis am günstigsten: Dort haben 1000 Euro eine tatsächliche Kaufkraft von 1138 beziehungsweise 1139 Euro. Dagegen hat die gleiche Summe in Halle und Magdeburg lediglich eine Kaufkraft von 1053 beziehungsweise 1064 Euro.