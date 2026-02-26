Kein Wasser, keine Fernwärme, Kakerlaken, Ratten und Müll: Seit Jahren gibt es Ärger im Südpark in Halle-Neustadt. Das RTL-Magazin "Stern TV" war nun vor Ort und hat mit einigen Mietern gesprochen.

Mieter in Not! "Stern TV" zeigt dramatische Lage im Südpark in Halle-Neustadt

Aufgrund der Zustände im Südpark in Halle-Neustadt sind mittlerweile etliche Bewohner ausgezogen. Einige der restlichen Mieter sprachen nun im RTL-Magazin "Stern TV" über die Missstände.

Halle (Saale)/DUR. – Im Südpark in Halle-Neustadt gibt es seit geraumer Zeit Probleme mit insolventen Eigentümern. Hunderte Mieter fürchten hier um ihre Warmwasser und Fernwärmeversorgung.

Die Fernsehsendung "Stern TV" hat sich am Mittwochabend unter anderem mit insolventen Vermietern befasst. Dabei rückte das RTL-Magazin vor allem den Südpark aus Halle-Neustadt in den Fokus.

Lesen Sie auch: Große Unsicherheit im Südpark – Hunderte Mieter in Halle fürchten um ihre Wohnungen

Kakerlaken, Ratten und Müll: Wohnblöcke im Südpark in katastrophalem Zustand

Für zahlreiche Bewohner sind die Folgen der Insolvenz der Eigentümer der Wohnblöcke deutlich spürbar. Viele Wohnungen stehen inzwischen leer, frühere Mieter haben die Anlage verlassen. Auf Höfen und in Treppenhäusern sammelt sich Müll, Bewohner berichten zudem von Kakerlaken- und Rattenbefall.

Zu den verbliebenen Mietern zählt Sebastian Bartsch. Im Gespräch mit einer "Stern TV"-Reporterin schilderte er seine Lage. Bereits dreimal habe es in seiner Wohnung einen Wasserschaden gegeben. Trotz voll aufgedrehter Heizung steige die Raumtemperatur im Winter nicht über 20 Grad.

Auch interessant: Hoffnung für Mieter: Wie der Insolvenzverwalter die Lage im Südpark einschätzt

Sebastian Bartsch ist einer der verbliebenen Mieter im Südpark. Screenshot: RTL+/Stern TV

Mit bitterem Sarkasmus kommentierte er die Situation: "Es ist ein Vermieter hier, dem unser Wohl am Herzen liegt." Schon vor rund zehn Jahren hätten ihm Polizei und Ordnungsamt geraten, die Wohnanlage zu verlassen.

Wegen Missständen im Südpark: Mieter senken Miete

Auch Klaus und Elvira Starke leben mit den Missständen im Südpark – und wollen dennoch bleiben. Das Rentnerpaar hat wegen der unzumutbaren Zustände die Miete von ursprünglich 600 Euro auf 400 Euro gekürzt.

Lesen Sie auch: Bangen um Fernwärme im Südpark in Halle - Anderer Vermieter aus Halle bietet Hilfe an

Zudem gebe es Unklarheiten bei den Nebenkosten: Nach Angaben der Bewohner seien Zählerstände nie abgelesen worden. Einen Hausmeister gebe es nicht und um die Reinigung des Treppenhauses würde man sich selbst kümmern.

Warum Mieter bei Insolvenz der Eigentümer kaum eine Chance haben

In der Sendung erklärte eine Vertreterin des Mieterbundes, dass sich Mieter gegen die Insolvenz eines Eigentümers kaum wappnen könnten. "Man kann ja nicht vorher wissen, ob jemand insolvent geht", sagte sie.

Zudem spiele es eine Rolle, ob es sich um einen renditeorientierten Eigentümer handele, der sich womöglich am Kapitalmarkt verspekuliert habe.

Für die Mieter seien diese Hintergründe jedoch zweitrangig – sie spürten vor allem die unmittelbaren Folgen: unsichere Zustände, ausbleibende Instandhaltung und fehlende Ansprechpartner.