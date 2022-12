Suizid in der JVA Halle

Halle - In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Halle (Saale), Nebenstelle Wilhelm-Busch-Straße, ist am Mittwoch gegen 18 Uhr ein 43 Jahre alter Gefangener stranguliert in seinem Haftraum aufgefunden worden. Das teilte das Justizministerium am Donnerstag mit.

Sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen seien erfolglos gewesen. Ein hinzugerufener Notarzt habe den Tod des Mannes festgestellt.

Nach Angaben des Ministeriums stammte der Gefangene aus der Türkei und hatte eine Freiheitsstrafe wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verbüßt.

Hinweise für eine Suizidgefahr hätten im Vorfeld nicht vorgelegen. Die Ermittlungen habe die Polizei Halle (Saale) übernommen.