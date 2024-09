Dessau-Roßlau. - Großes Glück in Dessau-Roßlau: Am Samstagabend hat eine Person alle sechs Ziffern der sechsstelligen Gewinnzahl 736350 richtig getippt und kann sich nun über den Hauptgewinn der Lotto-Zusatzlotterie Super 6 freuen.

Lottoglück: Hauptgewinn nach richtigem Tipp in Dessau-Roßlau

Damit gehen 100.000 Euro an den oder die Tipperin aus Dessau-Roßlau. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei eins zu einer Million. Der Spielschein mit zwei Tipps für die Lotterien 6 aus 49 und den Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 war in einer Lotto-Verkaufsstelle in Dessau-Roßlau gespielt worden, so Lotto Sachsen-Anhalt. Der Tipp sei anonym und ohne Lotto-Kundenkarte abgegeben worden. Der Spieleinsatz lag bei 6,75 Euro.

In diesem Jahr seien bislang elf Gewinne ab 5.000 Euro in Dessau-Roßlau geglückt, so Lotto. Der 100.000-Euro-Gewinn könne in allen Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt oder im Lottohaus in Magdeburg angefordert werden. Dabei werde die Spielquittung von einem Terminal eingelesen und kontrolliert.