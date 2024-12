Für Sachsen-Anhalts Integrationsbeauftragte sind hier lebende Syrer für die Wirtschaft unverzichtbar. Ein Experte schätzt die Lage nicht ganz so dramatisch ein.

Syrer in Sachsen-Anhalt: Wie wichtig für die Wirtschaft sind sie wirklich?

Nachdem das Assad-Regime gestürzt ist, wird auch in Sachsen-Anhalt eine Debatte über die Rückkehr syrischer Flüchtlinge geführt.

Magdeburg. - Sachsen-Anhalts Integrationsbeauftragte Susi Möbbeck (SPD) erteilt Forderungen nach einer schnellen Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat eine Absage. „Der Sturz des brutalen Diktators Assad bedeutet nicht, dass Syrien über Nacht eine sichere Demokratie wird“, so die Politikerin. Insbesondere unter Kurden und anderen Minderheiten herrsche Verunsicherung, ob der Übergang zu einer friedlichen Demokratie gelingt. „Die Syrer, die bereit sind, sich am demokratischen Wiederaufbau Syriens zu beteiligen, müssen unterstützt werden“, sagt Möbbeck.