Hier war Taleb A. am 20. Dezember 2024 über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gerast. Sechs Menschen starben, 300 wurden verletzt.

Magdeburg - Nach der Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt mit sechs Toten und rund 300 Verletzten sitzt der Beschuldigte Taleb A. weiterhin in Untersuchungshaft. Die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg wirft ihm Mord und versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor.