Magdeburger Ärztekammer überprüfte Taleb A. nach Vorfall in Mecklenburg-Vorpommern genauer. Er erhielt hier aber nur Rügen wegen verspäteter Anmeldung. Seine Ausrede: Er hat sich Ethanol ins Gesicht gespritzt.

Taleb A. spritzte sich Ethanol ins Gesicht - Grund zum Einschreiten sah Ärztekammer nicht

Taleb A. hatte Hass auf den Islam und drohte mehrfach deutschen Behörden.

Magdeburg - Von Sachsen-Anhalts Ärztekammer hat der spätere Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt, Taleb-A., zweimal nach seiner Anmeldung im Jahr 2018 eine Rüge erhalten. Dabei ging es zum einen um seine verspätete Anmeldung in Sachsen-Anhalt und eine nicht eingereichte Haftpflichtversicherung. Beides stellte einfache Verstöße dar.