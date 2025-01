Wolfenbüttel/Magdeburg - Punkt 10.45 Uhr beginnen die Glocken von St. Petrus in Wolfenbüttel zu läuten. Die letzten Trauergäste verneigen sich vor der blumenbekränzten weißen Urne auf dem Altar. Darunter ein Blumenherz – Kerzen und ein großes Foto Andrés, der am 20. Dezember beim Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt getötet wurde.

Die Sitzreihen in der katholischen Stadtkirche sind fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Angehörige, Feuerwehrkameraden und viele Menschen – nicht nur aus der niedersächsischen Stadt – unter ihnen auch Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simon Boris, geben dem Jungen, der nur neun Jahre geworden ist, das letzte Geleitet. Boris: „Es war mir ein Herzensbedürfnis hier dabei zu sein – in stiller Anteilnahme nach dem unfassbaren Ereignis in Magdeburg.“

„Die Urne ist nicht das letzte Wort“

Der weißgewandete Pfarrer Matthias Eggers spricht von einer „furchtbaren Last“, die den Menschen mit dem Tod des Kindes aufgebürdet wurde. „Die Welt ist nicht geschaffen dafür, dass Eltern ihre Kinder zu Grabe tragen.“ Und mit Blick auf die vielen Trauernden: „Mitten in einer zerrissenen Welt führt uns der Tod zusammen.“ Er wünscht der Familie „Vertrauen und Stärke“ und sagt, dass „die Urne nicht das letzte Wort ist“.

André Archiv

Durch die Gedenkrede Inga Linkes vom Helmstedter Bestattungsinstitut „Lamontain“ zieht sich wie ein roter Faden die Liebe Andrés für alles, was mit „Starwars“ zu tun hat. Mit Anspielung auf die Film-Geschichte, in der es um die dunkle und helle Seite der Macht geht, sagt sie: „Dein Leben war die helle Seite,“ Sie charakterisiert ihn als „neugierig“, aber auch „zurückhaltend“ Zwar sei der dunkle Lords, „Darth Vader“, seine Lieblingsfigur gewesen, „aber im Herzen war er ein Jedi-Ritter“.

In einem Lied wird zitiert, was Desirée G. bereits kurz nach dem gewaltsamen Tod ihres jüngsten von fünf Kindern in grenzenloser Trauer bei Facebook gepostet hatte: „Lasst meinen kleinen Teddybär nochmal um die Welt fliegen“, Und was sich die Mutter des kleinen André, der durch die Amokfahrt von Taleb A. getötet worden war, gewünscht hatte, erfüllt sich bei der Trauerfeier in der St.-Petrus-Kirche.

Am 20. Dezember habe sich André schon den ganzen Tag darauf gefreut mit seiner Mutter und Bruder Jason nach Magdeburg zum Weihnachtsmarkt zu fahren. Alles leuchtete. Und er wollte mit dem Bruder unbedingt noch einmal Riesenrad fahren. „In diesem Moment blieb die Welt stehen“, sagt die Trauerrednerin mit dunkler Stimme.

Die Trauerfeier in St. Petrus wird zur katholischen Pfarrkirche in Floß (Oberpfalz) übertragen, wo heute noch Andrés leiblicher Vater und seine Großeltern leben. André war in der Marktgemeinde im Kreis Neustadt an der Waldnaab (Bayern) aufgewachsen. Im April 2023 waren er, sein Bruder Jason und Mutter Desirée ins niedersächsische Warl gezogen. Die Mutter habe eine neue Liebe gefunden, so Inga Linke.

In Warl hatte sich André der Kinderfeuerwehr angeschlossen. „Mit leuchtenden Augen und voller Freude “ sei er zu den Treffen gegangen.

Andrés Mutter trägt die Urne

Regierungsbrandmeister Tobias Thurau lobt am Rande der Trauerfeier die Einsatzbereitschaft des Jungen. Er sei mit Haut und Haaren bei der Sache gewesen. Ein Feuerwehrauto gibt der Urne später auch das Geleit bis zum kleinen Friedhof von Warl, wo sie nach der Trauerfeier in Wolfenbüttel beigesetzt wurde.

Die vier Kondolenzbücher am Eingang zum Kirchenschiff sind beinahe gefüllt, als die Trauerrednerin sagt: André war voller Energie und hatte so viele Fragen: „Warum heben Marienkäfer unterschiedlich viele Punkte?“ Und „Bringen Marienkäfer wirklich Glück?“

Der Neunjährige sei ein „mutiger junge“ gewesen, der auch allerlei „Späße im Kopf“ gehabt habe. Und das Fahrradfahren habe ihm sehr große Freude bereitet.

2020 habe ihn ein großer Verlust getroffen, in jenem Jahr waren seine Großeltern gestorben. „Sie haben André nun mit offenen Armen in Empfang genommen, An einem Ort, den von uns noch niemand kennt.“

„Vom Dunkel ins Licht“, sprach Pfarrer Eggers am Ende der Trauerfeier und segnete die Urne mit der Asche des Verstorbenen. Neunmal habe André Frühling, Sommer, Herbst und Winter gesehen – viel zu wenig. Und „Die Liebe zu einem Kind endet nicht, wenn das Kind gestorben ist.“

Die Mutter des Jungen hatte sich auserbeten, die weiße Urne selbst vom Altar durch den Ausgang der Kirche bis zum draußen wartenden Auto des Bestattungsinstituts zu tragen. „Er war doch erst neun Jahre bei uns auf der Erde... wieso du...? Du wirst immer in unseren Herzen weiterleben.