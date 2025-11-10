Bei der Musik-Show "The Voice of Germany"sind die Battles gestartet. Zwei Kandidaten aus Sachsen-Anhalt mussten bereits ihre Koffer packen.

Battles bei "The Voice of Germany": Diese zwei Kandidaten aus Sachsen-Anhalt sind schon raus

"The Voice of Germany": Bei den Battles fällt den Coaches die Wahl oft nicht leicht.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Die Battles bei "The Voice of Germany" sind in vollem Gange. Für zwei Talente aus Sachsen-Anhalt ist die musikalische Reise jedoch bereits beendet.

Der Eisleber Marc Spitze (28) und Felix Hellwig (23) aus Magdeburg konnten in den Battles nicht überzeugen. Die beiden Hallenser Greta Heimann (20) und Linus Bruhn (26) sind jedoch noch im Rennen.

In den Battles treten zwei oder drei Musiker eines Teams mit einem gemeinsamen Song gegeneinander an. Die Coaches entscheiden dann, wer eine Runde weiter darf. Neben der musikalischen Leistung spielt hier auch die Performance auf der Bühne eine große Rolle.

Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind bei den Battles bereits ausgeschieden:

The Voice of Germany: Team Shirin

Selina Yek (Mia – Hungriges Herz)

Manuël Stepanova (Ne-Yo – So Sick)

Marin Vrdoljak (Justin Bieber – Lonely)

Kamai Kapric (Marilyn Monroe – Diamonds Are A Girl’s Best Friend)

Daiana „Di“ Vashakidze (Britney Spears – Toxic)

Vincent Rinne (Jeremias – Meer)

Friedrich Häntzschel (Tjark – Moodswings)

Jasmine Lajeunesse (Prince – Kiss)

The Voice of Germany: Team Rea

Boysie White (James Brown – It’s A Man’s Man’s Man’s World)

Sarah Hübers (Udo Lindenberg – Wieder genauso)

Tobias Dietzek (Europe – The Final Countdown)

David & Alicia (Nina Chuba – Fata Morgana)

Ryan Bridge Madrid (Sia – Titanium)

Viviana Milioti (Queen – Who wants to live forever)

John Cadeliña (Daniel Bedingfield – If You're Not The One)

The Voice of Germany: Team Nico

Luciana Da Silva Alves (Mary J. Blige – No More Drama)

Eugenie Moine (Dua Lipa – New Rules)

Marc Spitze (Foo Fighters – Best Of You)

Sophia Brabetz (Sigrid – Dynamite)

Svenia Tavares Couto Ribeiro (Kings of Leon – Sex On Fire)

Ikaros (Zach Bryan – Something In The Orange)

Nadia und Annika Schüler (Madeline Juno, Max Giesinger – Nur kurz glücklich)

The Voice of Germany: Team Michi & Smudo

Rita van Nek (Rod Stewart – Sailing)

Christopher Mathis (Tim Bendzko – Ich Laufe)

Marlon Ernst (Marlon Knauer – Was Immer Du Willst)

Denisa Allegra (Gloria Gaynor – I Will Survive)

Jermain Joeweia Burford (Marvin Gaye – I Heard It Through The Grapevine)

Pascal Wulfes (Labrinth – Jealous)

Kevin Scheiwiller (Mumford & Sons – Little Lion Man)

Felix Hellwig (Green Day – Basket Case)

Die Battles sind jeden Freitag um 20.15 Uhr bei Sat.1 zu sehen. Parallel kann die Show auf Joyn live gestreamt werden. Das Finale findet am Freitag, dem 12. Dezember 2025, statt.