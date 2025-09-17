Thomas Philipps, der Discounter für Heim und Garten, will in Deutschland weiter wachsen. Doch nicht nur Neueröffnungen stehen auf dem Plan. Auch bestehende Filialen werden in den Fokus genommen.

Magdeburg/Halle (Saale). - Aktuell betreibt Thomas Philipps 260 Märkte in Deutschland, sieben in Litauen und zwölf in Österreich. Damit hat sich das Unternehmen, eigenen Aussagen zufolge, zum führenden Discounter für Heim und Garten entwickelt.

Und Philipps will weiter wachsen. Auf seiner Webseite sucht das Unternehmen nach Bestandsgebäuden oder Neubauten für weitere Filialen. Für 2026, das gibt der Discounter gegenüber"Ruhr24" an, seien acht bis zehn neue Läden in Deutschland geplant.

Thomas Philipps will weitere Filialen in Deutschland eröffnen

An diesen Standorten feierte Thomas Philipps nach eigenen Angaben auf seinem LinkedIn-Profil in diesem Jahr Neueröffnung:

Lohne mit über 2.600 m² Verkaufsfläche

Elbe-Park Hermsdorf mit 1.800 m² Verkaufsfläche

Bühl mit über 1.700 m² Verkaufsfläche

Rostock auf zirka 2.300 m² Verkaufsfläche

Varel mit über 1.800 m² Verkaufsfläche

Weitere zehn Märkte seien "Ruhr24" zufolge 2026 geplant, erklärte Marco Fitz, Bereichsleiter Immobilien bei Thomas Philipp: "Wir wollen auch zukünftig sinnvoll und vernünftig wachsen (...)."

Ziel sei es, "weiße Flecken" zu schließen. Dabei sei man nicht auf bestimmte Regionen fokussiert, sondern suche auch nach neuen Standorten. Ähnlich geht auch der Non-Food-Discounter Action bei seiner Expansionsstrategie vor.

Discounter für Heim und Garten modernisiert bestehende Läden

Auch bestehende Märkte hat Thomas Philipps im Visier. So sei es Unternehmensziel, jedes Jahr 15 bestehende Filialen umzubauen und zu modernisieren. Diese Standorte hat Philipps in 2025 bereits auf den aktuellen Stand gebracht:

Weißenfels

Nauheim

Fritzlar

Neumünster

Pasewalk

Bad Essen

Linkenheim-Hochstetten

Wunstorf

Bad Laer

Lübz

"Wir möchten perspektivisch auch versuchen, kleinere, aber erfolgreiche Märkte gegen größere Objekte auszutauschen", erläutert Marco Fitz gegenüber "Ruhr24" das Vorhaben von Thomas Philipps.

Der Umzug in größere Geschäfte an bereits vorhandenen Standorten soll mehr Kunden ansprechen, so die Hoffnung des Unternehmens.