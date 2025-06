Polizei durchsuchte eine Wohnung in Magdeburg im Zusammenhang mit einem bis heute ungeklärtem Tötungsverbrechen. 2021 waren Ermittlungen wieder aufgenommen worden.

Der erschossene Mario K. vor seinem Skoda1991 auf dem Minimal-Parkplatz am Schönebecker Ortseingang.

Schönebeck/Magdeburg - Überraschend stehen vor einigen Tagen Ermittler des 2. Fachkommissariats der Magdeburger Polizeiinspektion vor einer Wohnungstür in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt. In der Tasche haben die Kriminalisten, die für die Verfolgung von Straftaten gegen Leben und Gesundheit zuständig sind, den Durchsuchungsbeschluss eines Ermittlungsrichters am Magdeburger Amtsgericht. Der Hintergrund: Nach Volksstimme-Informationen gab es einen hinreichenden Verdacht dafü, dass der Magdeburger im Zusammenhang mit einem Kapitalverbrechen steht.