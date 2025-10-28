Am Montagabend ist im Tönnies-Schlachthof in Weißenfels Ammoniak ausgetreten. Dabei ist ein Mitarbeiter verletzt worden.

Im Tönnies-Schlachtbetrieb in Weißenfels ist am Montagabend eine Person nach einem Ammoniak-Austritt verletzt worden.

Weißenfels. – Im Tönnies-Schlachthof in Weißenfels (Burgenlandkreis) ist am Montagabend Ammoniak ausgetreten, so die Polizei. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei hat die Person am Montagabend durch das ausgetretene Gas eine Augenreizung erlitten. Demnach wurde der Katastrophenschutz alarmiert und rund 140 Mitarbeiter evakuiert.

Ammoniak bei Tönnies in Weißenfels ausgetreten: Ähnlicher Fall in Rheda-Wiedenbrück

Der Einsatz sei kurz nach 22 Uhr beendet worden, teilte die Polizei mit. Ein Unternehmenssprecher gab an, dass der Arbeiter ein Leck entdeckte und dann die Meldekette in Gang setzte.

Bereits 2024 war in einem Fleischwerk von Tönnies bei Rheda-Wiedenbrück Ammoniak ausgetreten. Vier Mitarbeiter hatten sich damals leicht verletzt. Ammoniak wird zu Kühlungszwecken eingesetzt.