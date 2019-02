Ein Sohn steht unter Verdacht, seine 76-jährige Mutter in Merseburg getötet zu haben. Ein Weihnachtsbaum brachte das Verbrechen ans Licht.

Merseburg (dpa) l Ein beleuchteter Weihnachtsbaum hat die Polizei auf die Spur eines möglichen Tötungsdelikts in Merseburg gebracht. Nach dem Hinweis einer Zeugin, die den Baum durch ein Fenster gesehen und sich Sorgen gemachte hatte, entdeckten die Beamten am Sonntag im Keller des Einfamilienhauses eine tote Frau, wie die Polizei am Montag in Halle mitteilte.

Die Frau – vermutlich die 76 Jahre alte Bewohnerin des Hauses – war wohl schon vor längerer Zeit Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Im Haus nahmen die Beamten den 51-jährigen Sohn als mutmaßlichen Täter fest. Die Staatsanwaltschaft Halle stellte einen Haftantrag. Geplant ist laut Polizei auch eine rechtsmedizinische Untersuchung der Leiche.