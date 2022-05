Das warme Wetter lockt zahlreiche Hallenser ins Grüne. Vor allem am Wochenende ist die Ziegelwiese bis zum späten Abend voller Menschen. Was hingegen weiter fehlt: eine Toilette.

Auf der Ziegelwiese gibt es noch immer kein öffentlich nutzbares WC. Wer also dringend "muss", schlägt sich meist in die Büsche.

Halle (Saale)/DUR/slo – Kann die Stadt Halle das Toilettenproblem auf der Ziegelwiese in diesem Jahr lösen? Auf der beliebten Grünanlage an der Saale tummeln sich vor allem am Wochenende zahlreiche Menschen zum Sonnenbaden und Grillen – was jedoch fehlt, ist ein WC.

Die Sperrung der Peißnitzbrücke hat die Lage dabei noch weiter verschärft. Ein kurzer Spaziergang zu den Toiletten des Peißnitzhauses ist nun mehr als vier Kilometer weit.

Kein WC auf der Ziegelwiese in Halle - doch Wildpinkeln steht unter Strafe

Für den Sommer sei nun jedoch Abhilfe in Sicht. Wie „Bild“ unter Berufung auf die Stadtverwaltung berichtet, könnte in diesem Jahr ein Biergarten samt öffentlich nutzbarer WC-Anlage entstehen. Aktuell liefen Gespräche. Weiterhin arbeite die Stadt an einer dauerhaften Lösung. Ein Baustart sei jedoch nicht vor 2023 realistisch. Aktuell wartet Halle noch auf Fördermittel.

Übrigens: Wer beim Grillabend im Grünen dringend muss, sollte sich den Gang in die Büsche wenn möglich verkneifen. Denn Wildpinkeln steht unter Strafe. Wer erwischt wird, muss zahlen.