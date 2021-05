Top 10 Ranking: Davor haben die Sachsen-Anhalter am meisten Angst

Auch, wenn die Angst vor einer Corona-Infektion allgegenwärtig ist - die größte in Sachsen-Anhalt ist es nicht. Die R+V Versicherung veröffentlichte jüngst ihre Langzeitstudie "Die Ängste der Deutschen 2020". Wovor fürchtet sich die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt am meisten?

Magdeburg - "Politik, Wirtschaft, Umwelt, Familie und Gesundheit" - die R+V Versicherung befragt seit rund 30 Jahren die Bundesbürger in diesen Bereichen zu ihren Ängsten. Man sollte meinen, dass vor allem die Erkrankung an Covid-19 die Auswertung des letzten Jahres geprägt habe. Dem ist aber nicht so. Dennoch befeuere die Pandemie vielerorts die wirtschaftlichen Sorgen. Welche Aspekte belegen Platz 1 bis 10 innerhalb dieser Angststudie in Sachsen-Anhalt?

Vorab lässt sich sagen, dass, trotz der globalen Ausnahmesituation, die Deutschen im Allgemeinen gelassener sind als die Jahre zuvor. Das bestätigt der sogenannte "Angstindex", der Durchschnitt aller abgefragten Sorgen, der R+V Studie. Die meisten Sorgen machen sich laut dessen die Menschen in Thüringen. Die optimistischsten Deutschen würden aktuell in Nordrhein-Westfalen leben. Sachsen-Anhalt befindet sich im bundesweiten Ranking auf Platz 4. Auch, wenn das noch unter den Top 5 ist, ist die Bevölkerung im Bundesland schon deutlich beruhigter geworden. Denn im Jahr 2018 belegte Sachsen-Anhalt Platz 1.

Angstindex im Vergleich nach Bundesländern Studie "Die Ängste der Deutschen 2020" / Grafik: R+V Versicherung

Das sind die 10 größten Ängste in Sachsen-Anhalt

Die Studie listet die Top 10 Sorgen jedes deutschen Bundeslandes auf. So fällt das Ranking in Sachsen-Anhalt aus:

Platz 1: Pflegefall im Alter

Platz 2: Überforderung des Staates durch Flüchtlinge

Platz 3: Spannungen durch Zuzug von Ausländern

Platz 4: steigende Lebenshaltungskosten

Platz 5: Schadstoffe in Nahrungsmittel

Platz 6: eigene Arbeitslosigkeit

Platz 7: Kosten für Steuerzahler durch EU-Schuldenkrise

Platz 8: der Klimawandel

Platz 9: höhere Arbeitslosigkeit in Deutschland

Platz 10: häufiger Pandemien durch Globalisierung (neu in 2020)

Auffällig ist, dass, im Vergleich zu den anderen Bundesländern, nur in Sachsen-Anhalt die Angst, im Alter pflegebedürftig zu werden, auf Rang 1 steht. Ganze 58 Prozent fürchten sich davor - der Bundesdurchschnitt liegt bei 41 Prozent.

Platz 1 bis 10 der größten Ängste in Sachsen-Anhalt Studie "Die Ängste der Deutschen 2020" / Grafik: R+V Versicherung

Die genauen Gründe für diese Top-1-Angst sind der R+V selbst unbekannt. Somit lassen sich die Zusammenhänge dahingehend nur vermuten. Experten verschiedener Pflegeverbände spekulieren, dass es vor allem sozialdemografische Gründe hätte. Denn Sachsen-Anhalt sei europaweit das Land mit der ältesten Bevölkerungsstruktur, so der Landespflegerat Sachsen-Anhalt.