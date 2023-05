Auf dem Mitarbeiter-Campingplatz Vor Start des Sputnik Spring Break-Festivals: Mitarbeiter tot aufgefunden

Ein Todesfall wurde noch vor dem offiziellen Start des Festivals Sputnik Spring Break 2023 in Pouch vermeldet: Ein Mitarbeiter wurde in der Nacht zum Donnerstag auf dem Mitarbeitercampingplatz leblos aufgefunden. Was bisher bekannt ist.