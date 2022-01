2021 war in Sachsen-Anhalt wieder zu warm - doch ein Rekord wurde nicht aufgestellt

Halle (Saale)/dpa - Das Jahr 2021 ist in Sachsen-Anhalt wieder zu warm gewesen, stellte aber keinen neuen Temperaturrekord auf. Das teilte das Landesamt für Umweltschutz am Mittwoch in Halle mit. Gegenüber dem langjährigen Jahresmittel der Jahre 1961 bis 1990 von 8,66 Grad Celsius habe die Abweichung 2021 bei 0,97 Kelvin gelegen. Damit gehörte das vergangene Jahr nicht zu den wärmsten Jahren in Sachsen-Anhalt.

Die drei wärmsten Jahre in Sachsen-Anhalt sind diesen Angaben zufolge seit 2018 aufgetreten. 2018 habe die Abweichung zum langjährigen Mittel bei 2,22 Kelvin, 2019 bei 2,27 und 2020 bei 2,32 Kelvin gelegen. Die letzten drei zu kühlen Jahre gegenüber dem Zeitraum 1961 bis 1990 waren das Jahr 2010 mit minus 0,67 Kelvin, das Jahr 1996 mit minus 1,38 Kelvin und das Jahr 1987 mit minus 1,13 Kelvin.

Nach Angaben des DWD werden die Temperaturen in Celsius angegeben, die Temperaturdifferenzen jedoch in Kelvin.