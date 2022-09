Auswandern auf Probe: Seniorenpaar aus Sachsen-Anhalt zieht es nach Mallorca

Das Altener Ehepaar Kapuscik geht für zwei Wochen nach Mallorca in eine Seniorenresidenz.

Dessau/MZ - Am Freitag war für Irmgard und Werner Kapuscik sehr frühes Aufstehen angesagt. Bereits gegen halb drei, wenn in ihrer Altener Nachbarschaft in der Regel noch tief und fest geschlafen wird, begaben sich die beiden 84-Jährigen noch einmal auf ein Abenteuer. Sie wurden zum Flughafen Halle/Leipzig gebracht und bestiegen dann einen Flieger nach Mallorca.