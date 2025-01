Am 1. Juni 2024 findet das 47. Berg- und Rosenfest im Europa-Rosarium Sangerhausen statt. Was kosten die Tickets? Wo kann man parken? Wie ist das Programm? Hier die wichtigsten Antworten.

Parken, Eintritt, Programm: Alles Wichtige zum Berg- und Rosenfest in Sangerhausen

Das Europa-Rosarium in Sangerhausen hat nach eigenen Angaben die größte Rosensammlung der Welt. Am 1. Juni findet hier die 47. Ausgabe des Berg- und Rosenfests statt.

Sangerhausen/DUR. Am 1. Juni 2024 findet das 47. Berg- und Rosenfest im Europa-Rosarium Sangerhausen statt. Doch warum gibt es das Fest überhaupt? Wie ist das Programm? Wo kann man parken? Und wie erreicht man das Europa-Rosarium mit Bus und Bahn? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was ist das Berg- und Rosenfest in Sangerhausen?

Mit dem Berg- und Rosenfest wird im Europa-Rosarium in Sangerhausen die beginnende Rosenblüte der Rosensaison 2024 gefeiert. Die Gäste erwartet an diesem Tag ein bunter Mix aus Live-Musik, Walk Acts und kulinarischen Köstlichkeiten.

Wann findet das Berg- und Rosenfest in Sangerhausen 2024 statt?

Das Berg- und Rosenfest ist ein Tagesevent. Es findet im Jahr 2024 am 1. Juni statt.

Was für ein Programm gibt es beim Berg- und Rosenfest in Sangerhausen?

Von 11 bis 13 Uhr nimmt „Kaiser – Die Roland-Kaiser-Tribute-Show mit Band“ das Publikum in der Rosen-Arena mit auf eine musikalische Reise durch die bereits 50 Jahre andauernde Karriere des Schlagersängers.

Um 15 Uhr steht die Krönung der Rosenmajestäten in der RosenArena auf dem Programm. Die Sangerhäuser Rosenkönigin Leni I. übergibt dabei ihre Regentschaft an Nachfolgerin Emely I. Anschließend wird die neue Sangerhäuser Rosenprinzessin in ihr Amt eingeführt.

Von 20 bis 24 Uhr gehört die RosenArena der Partyband #Hashtag aus Nienburg und Moderator & DJ: Steffen Heuseler. Die 6 Musiker interpretieren Rock, Pop, Schlager, Charthits oder Party-Evergreens der letzten 30 Jahre aus unterschiedlichsten Stilrichtungen.

Außerdem gibt es von 10 bis 18 Uhr ein Unterhaltungsprogramm im Parkgelände. Dieses wird von folgenden Künstlern gestaltet:

Eli Barsi – Kanadische Country-Musik

Tim Stüdemann - Magier

Lilianna Wysocki - Light Jazz und Lounge Bossa Nova

Savoy Satellites – Swing

Lara-Maria Schäfer (Sangerhausen) – Cello

Charisma-Animation Christian West – Seidenpapier-Blumenmanufaktur

Madame Butterfly – Die Schmetterlingsfee

Wie viel kosten die Tickets für das Berg- und Rosenfest in Sangerhausen?

Ein Tagesticket für das Europarosarium kostet für Erwachsene 22 €. Familien, Kinder, Schüler von 6 bis 16 Jahre (gegen Vorlage des Schülerausweises), Menschen mit Behinderung (Vorlage des Schwerbeschädigtenausweise) und Jahreskarteninhaber (Vorlage Jahreskarte und Ausweis) erhalten ermäßigte Tickets.

Wer nur zu der Party am Abend kommen möchte, kann dafür ein Einzelticket erwerben. Im Vorverkauf kostet dieses 14 €, an der Abendkasse 16 €. Alternativ kann auch ein Kombiticket mit einem Tagesticket für das Berg- und Rosenfest erworben werden.

Wo kann man die Tickets für das Berg- und Rosenfest in Sangerhausen kaufen?

Tickets und Infos sind in der Tourist-Information im Europa-Rosarium erhältlich. Alternativ auch unter der Telefonnummer der Tourist-Information 03464 19433 oder der E-Mail info@sangerhausen-tourist.de.

Wie lautet die Adresse vom Europa-Rosarium in Sangerhausen?

Die Adresse des Europa-Rosariums lautet Am Rosengarten 2A, 06526 Sangerhausen. Für bessere Erreichbarkeit mithilfe eines Navigationssystems sollte man nach "Sotterhäuser Weg" suchen.

Wo kann man beim Europa-Rosarium parken?

Wenn man zum "Sotterhäuser Weg" fährt, findet man PKW-Parkplätze, Busparkplätze sowie eine Ver- und Entsorgungssäule vor. Der Schlüssel für die Säule ist am Haupteingang – Gartenträume-Laden – erhältlich. Außerdem gibt es auch Parkplätze für Behinderte.

Wie erreicht man das Berg- und Rosenfest mit der Bahn?

Sangerhausen liegt an den Bahnstrecken Kassel-Halle und Magdeburg-Erfurt. Über die Fahrplanauskunft INSA für den öffentlichen Personennahverkehr in Sachsen-Anhalt und im Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) ist eine genauere Auskunft erhältlich.

Wie erreicht man das Berg- und Rosenfest mit dem Auto?

Sangerhausen erreicht man über die A 38 und A 71 sowie die B 80 und B 86.