Die vorläufige Bilanz der Campingplatzbetreiber in Sachsen-Anhalt ist durchwachsen. Das wechselhafte Wetter ließ die Übernachtungszahlen schwanken.

Campingurlaub ist bei vielen Menschen beliebt. Das mäßige Wetter sorgtze in diesem Jahr aber für weniger Betrieb auf den Campingplätzen im Land.

Halle/Magdeburg/dpa - Campingurlaub in Sachsen-Anhalt bleibt beliebt, regionale Schwankungen brachte das wechselhafte Wetter. «Das ist keine schlechte Saison, aber nicht so gut wie im Vorjahr», sagte der Präsident des Verbandes der Camping- und Freizeitwirtschaft Sachsen-Anhalt, Peter Ahrens. Ein deutlicher Trend sei bislang nicht erkennbar, aber die Saison laufe ja noch.

Auf dem Platz Family-Camp Kellerwiehl in Tangerhütte brachte das zeitweise kühle und verregnete Wetter keine Umsatzeinbußen. «Die Besucherzahlen blieben gleich, auch gegenüber dem Vorjahr», sagte Geschäftsführerin Stefanie Gruber. «Wir liegen am Elbe-Radwanderweg und das zieht die Menschen an.»

Neben deutschen Gästen konnten auch Holländer, Schweizer, Engländer, Dänen und Italiener auf dem Campingplatz begrüßt werden. Auch für die nächsten Jahre ist Gruber nicht bange. «Die Menschen werden als Letztes auf ihren Urlaub verzichten», sagt sie.

Das Projekt «Camping in Halle» bietet auf privaten Grundstücken und Freiflächen von Einwohnern und Unternehmen kostenfreie Übernachtungsmöglichkeiten. Das Land Sachsen-Anhalt fördert das Projekt noch bis zum Ende des Jahres. «Die Aktion ist von Camperfamilien richtig gut angenommen worden», sagte die Sprecherin der Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH, Isabel Hermann.

«Seit Ende April bis Ende Juli kamen auf den Stellplatz des Tennisclub Sandanger rund 70 Leute.» Das Projekt bietet insgesamt 27 Campingstellplätze, davon 13 von Privatpersonen in und um Halle an. «Für die Besucher ergibt sich die Möglichkeit die Stadt Halle individuell besser kennen zu lernen und auch die zahlreichen Kulturangebote zu nutzen.»

Auch Ferropolis, die Stadt aus Eisen, hat seit 2020 Camping unter Baggern im Angebot. In den letzten beiden Jahren ging die Saison jeweils bis Juni. Danach begannen die Großveranstaltungen. «In diesem Jahr kamen 3000 Camper, im Vorjahr waren 2500 hier», sagte die Sprecherin der Ferropolis Stiftung Industriekultur, Janine Scharf.

Die gute Nachfrage beflügelt Ferropolis, das Geschäftsfeld Campingplatz auszubauen. Es sei geplant, auf einem weiteren Stellplatz, in der Nähe der Baggerstadt, Camping am See für die gesamte Saison anzubieten.

Der Campingplatz im Waldbad Dähre (Altmarkkreis Salzwedel) hat das wechselhafte Wetter unmittelbar gespürt. «Das schlechte Wetter bedeutete hier Totalausfall», sagte der Bürgermeister von Dähre, Bernd Hane. Dennoch, die Bilanz ist insgesamt gut. «Bislang kamen 4000 Camper, im Vorjahr waren es 3000», sagte Hane. Das Wetter macht dem Campingplatz Zeltwiese Löbejün im Saalekreis zu schaffen. «Wir sind zur Zeit unterbucht», sagte ein Mitarbeiter.

Der Campingplatz an der Rudelsburg ist mit 120 Plätzen nach eigenen Angaben stark vom Wetter abhängig. «Bei schlechtem Wetter sind es ganz klar weniger. Sehr gut waren die Monate Juni und Juli», sagte Inhaber Christian Schreiber. «Aber ab Mitte der Ferien sackte es ab. Das sind Schönwetter-Camper.» Allgemein sei Campen für viele Menschen außerhalb der Ferien meist nur an den Wochenenden als Kurzurlaub gefragt.

Der Campingplatz Bergwitzsee (Landkreis Wittenberg) registrierte zunächst bei sommerlichem Wetter bis Mitte Juli gegenüber dem Vorjahr eine steigende Gästezahl. «Durch die Regentage ging es dann nach unten, aber nicht so stark, die meisten Camper waren doch relativ hartnäckig», sagte Geschäftsführer Marek Staginnus.

«Wenn das Wetter sich hält, könnte es bei den Gästezahlen vieleicht etwas besser werden als im Vorjahr.» Im Jahr 2022 kamen insgesamt 40 000 Menschen auf den Campingplatz Bergwitzsee.

Der Ferienpark Birnbaumteich in Harzgerode hat nach eigenen Angaben mit dem Wetter kein Problem. Die 260 Plätze, darunter 120 Dauercamper, sind gut gebucht und es gibt auch weiterhin viele Anfragen, hieß es von einer Mitarbeiterin.