Das Wetter in Sachsen-Anhalt: Das Wochenende wird nass und grau

Magdeburg. Gummistiefel statt Sonnenbrille: In Sachsen-Anhalt ziehen Wolken und Regen erst am Sonntag ab. Die dichten Wolken am Himmel sorgen bereits im Laufe des Freitags für kurze Regenschauer, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mit. Die Temperaturen im Harz liegen bei acht bis elf Grad, in den übrigen Teilen Sachsen-Anhalts bei bis zu 13 Grad.

Auch am Samstag sei den Meteorologen des DWD zufolge weiterhin mit vielen Wolken und gelegentlichem Regen in Sachsen-Anhalt zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 16 Grad an.

Erst am Sonntag ziehen die Wolken und damit auch der Regen gegen Nachmittag nach Osten ab. Bis dahin hält sich das nasse Grau bei Temperaturen von bis zu 13 Grad am Himmel über Sachsen-Anhalt.