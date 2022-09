Eisleben/DUR/slo – Vier Tage lang hat Eisleben gefeiert. Trotz des teils regnerischen Wetters kamen auch in diesem Jahr unzählige Besucher zu den vier Tagen Wiesenmart mit jeder Menge Fahrgeschäfte, Attraktionen und Musik.

Was ist die Eisleber Wiese und wann findet sie statt?

Der Wiesenmarkt, oder auch Eisleber Wiese, ist ein jährliches Volksfest, das immer am dritten September-Wochenende stattfindet. Mit rund 500.000 Besuchern pro Jahr zählt die Eisleber Wiese als größtes Volksfest in Mitteldeutschland. Die erste Auflage war 1521. Damals erhielt die Stadt Eisleben das Marktrecht durch Kaiser Karl V. zur Abhaltung eines Vieh- und Ochsenmarktes auf dem Marktplatz. In diesem Jahr wird vom 16. bis zum 19. September gefeiert.

Wann macht die Eisleber Wiese am Wochenende auf?

Freitag: 15 Uhr - 1 Uhr

Samstag: 10 Uhr - 1 Uhr

Sonntag: 10 Uhr - 23 Uhr

Montag: 11 Uhr - 24 Uhr

Eisleber Wiese 2022 – Was sind die Highlights am Freitag?

Los geht es am Freitag traditionell mit dem großen Festumzug. Start ist 13.30 Uhr. Das eigentliche Fest wird dann 15 Uhr mit dem Fassbieranstich durch Bürgermeister Carsten Staub eröffnet.

Am Freitag treten zudem Schlagersängerin Linda Hesse (15.15 Uhr) und Nino de Angelo (15.45 Uhr) auf der Eisleber Wiese auf. „DJ Dirk“ (ab 18 Uhr) und die Band „Borderline“ (ab 20 Uhr) sorgen dann am Abend für Tanzmusik.

Eisleber Wiese 2022 – Was sind die Highlights am Samstag?

Der Samstag startet ab 10 Uhr mit dem Schützenumzug, dem schließt sich ab 10.30 Uhr das Vogelschießen auf dem Schützenplatz an. Musik gibt es ab dem Nachmittag mit den Kliebigtaler Blasmusikanten (ab 14 Uhr), „DJ Dirk“ (ab 18 Uhr) und „Radio Nation“ (ab 20 Uhr).

Eisleber Wiese 2022 – Was sind die Highlights am Sonntag?

Der Wiesen-Sonntag beginnt ab 9 Uhr mit dem Wiesengottesdienst im Festzelt. Musik gibt es ab 13 Uhr mit den Original Dippelsbacher Musikanten und ab 18 Uhr mit Marc Angerstein und der Hettstedter Band Atemlos.

Eisleber Wiese 2022 – Was sind die Highlights am Montag?

Der Montag auf der Eisleber Wiese beginnt um 10 Uhr mit Ulfs kleiner Blasmusik zum Seniorenfest. 12.45 Uhr sind „Gitte & Klaus“ auf der Bühne, ab 20 Uhr sorgen „Joe Eimer und die Skrupellosen“ für Musik. Traditionell endet die Eisleber Wiese am Montag um 22 Uhr mit einem großen Feuerwerk.

Wo findet die Eisleber Wiese statt?

Das Festgelände der Eisleber Wiese erstreckt sich vom Stadtzentrum am Plan über die Lindenallee (Händlerstraße) bis zum eigentlichen Wiesengelände (Schausteller). Besucher, die alles sehen wollen, sollten gut zu Fuß sein. Die Vergnügungsmeile erstreckt sich in diesem Jahr über insgesamt fünf Kilometer.

Über 40 Fahrgeschäfte und kilometerweit Händler und Schlmmer-Meile: Das ist die Eisleber Wiese 2022. Grafik: Eigenbetrieb Märkte der Lutherstadt Eisleben

Eisleber Wiese 2022 – Wie komme ich mit dem Auto hin und wo kann ich parken?

Direkt am Wiesenmarkt gibt es einen kostenpflichtigen Parkplatz mit maximal fünf Minuten Fußweg zum Festgelände. Die Parkkosten betragen pro Pkw 5 Euro. Die Adresse für Navigationsgeräte lautet: Gerbstedter Chaussee in Eisleben/ Lutherstadt. Am Zielort bitte Hinweisschilder beachten.

Zudem gibt es einen Park&Ride-Parkplatz am Gewerbegebiet in der Halleschen Straße in Eisleben. Von dort fahren Pendelbusse bis zum Wiesenmarkt und wieder zurück. Diese kosten 1,50 Euro pro Person ab 12 Jahren, in denen der Pkw-Stellplatz enthalten ist. Die Adresse für Navigationsgeräte lautet: Herner Straße in Eisleben/ Lutherstadt

Wie komme ich mit Bus und Bahn zur Eisleber Wiese?

Eisleben ist an das Abellio-Zugnetz angeschlossen, ab Halle fährt zudem die S-Bahn S7 im Ein-Stunden-Takt. In den Nächten von Freitag zu Samstag und von Samstag zu Sonntag fahren zudem zusätzliche Züge auf der Strecke Halle – Eisleben – Sangerhausen. Vom Bahnhof zum Veranstaltungsgelände und zurück pendeln regelmäßig Busse. Die Mitfahrt ist mit einem gültigen Zug-Ticket kostenlos.

Zudem verstärkt die Verkehrsgesellschaft Südharz am Wiesen-Wochenende das Bus-Angebot von und nach Eisleben. Hier gelten auch spezielle Veranstaltungstickets.

Eisleber Wiese 2022 – Welche Fahrgeschäfte gibt es?

Zur Eisleber Wiese 2022 gibt es insgesamt 46 Fahrgeschäfte, fünf davon sind erstmals mit dabei. Vom Freefall-Tower über eine Überschlags-Schaukel bis zum Kinderkarussel ist für alle Altersstufen etwas dabei.

Hinzu kommen mehr als zwei Kilometer Strecke mit Markthändlern und Schlemmermeile auf der Eisleber Wiese 2022.

Besonderheit zu 500 Jahren Eisleber Wiese: Der „Jahrmarkt anno dazumal“

Zur 500. Auflage des Eisleber Wiesenmarktes gibt es in diesem Jahr einen historischen Jahrmarkt mit 10.000 Quadratmetern Fläche. Die Veranstalter versprechen historische Fahrgeschäfte wie Nostalgie-Riesenrad, Luftschaukel, Hau den Lukas, Kettenflieger oder einem Kuriositätenkabinett von 1928. Straßenkünstler, Hochseil-Artisten oder ein Wahrsager im Stil der 50er Jahre sollen an die Geschichte des Wiesenmarktes erinnern.

Eisleber Wiese 2022 – Wie ist das Sicherheitskonzept?

Für die Eisleber Wiese existiert ein umfangreiches Sicherheitskonzept, an dem Stadt, Marktmeister-Büro, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligt sind. Auch in diesem Jahr wird es Betonsperren an den Hauptzufahrten zum Festgelände geben. Allerdings nicht mehr mit großen Blöcken, sondern in Form von Betonpollern.

Wer per Auto anreist und sich die Parkgebühren sparen will, sollte übrigens gewarnt sein: Wenn die Wiese dann läuft, sind die Mitarbeiter des Ordnungsamts durchgängig im Streifendienst. Bei zugeparkten Zufahrten oder Rettungswegen wird auch abgeschleppt.

Eisleber Wiese – Wie waren die Vorbereitungen?

Die Organisation der Eisleber Wiese dauert das ganze Jahr und beginnt mit der Auswertung des Vorjahresfestes. Ab November werden die Standplätze ausgeschrieben.

In diesem Jahr haben sich erneut rund 1000 Schausteller, Gastronomen und Händler um einen der 350 Plätze auf der Wiese beworben.