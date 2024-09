Es geht los: Auch in diesem Jahr feiert Sachsen-Anhalt die Eisleber Wiese. Hier gibt es alle wichtigen Infos zu Anreise, Parken, Programm, Fahrgeschäften und Co. sowie einen Übersichtsplan.

Eisleben. - Es ist wieder soweit: An diesem Wochenende werden Hunderttausende zur Eisleber Wiese strömen, um sich auf dem Wiesenmarkt in Mansfeld-Südharz mit jeder Menge Fahrgeschäften, Attraktionen und Musik zu vergnügen.

Von Anreise bis Programm – hier gibt es die wichtigsten Infos rund um das große Volksfest.

Wann findet die Eisleber Wiese 2024 statt?

Die Eisleber Wiese ist das größte Volksfest in Mitteldeutschland. Sie findet in diesem Jahr von Freitag, 13. September, bis Montag, 16. September 2024, statt. Am Wochenende danach ist noch die Kleine Wiese geplant: Sie geht vom 20. bis 22. September.

Lesen Sie auch: Wie auf der Eisleber Wiese für die Sicherheit der Besucher gesorgt werden soll

Wie sind die Öffnungszeiten?

Der Wiesenmarkt ist von Freitag bis Montag geöffnet:

Freitag, 13. September: 15 bis 1 Uhr

Samstag, 14. September: 10 bis 1 Uhr

Sonntag, 15. September, 10 bis 23 Uhr

Montag, 16. September, 12 bis 24 Uhr

Die Kleine Wiese am darauffolgenden Wochenende hat diese Öffnungszeiten:

Freitag, 20. September: 15 bis 23 Uhr

Samstag, 21. September: 11 bis 23 Uhr

Sonntag, 22. September: 11 bis 20 Uhr

Was ist über das Programm der Eisleber Wiese 2024 bekannt?

Los geht es auch in diesem Jahr am Freitag, 13. September, um 13.30 Uhr mit dem Eröffnungsspektakel und dem Festumzug, der um 14 Uhr startet. Um 15 Uhr folgt der traditionelle Bierfassanstich, der das Volksfest offiziell eröffnet. Während der vier Tage treten zudem im Festzelt verschiedene Bands auf oder DJ stehen an den Plattentellern.

Hier gibt es eine Übersicht über die Auftritte:

Freitag, 13. September:

15.15 Uhr: Joe Eimer & die Skrupellosen

16 Uhr: Schlagershow mit Anna Lena Eichenberg

18 Uhr: DJ Dirk

20 Uhr: Joe Eimer & die Skrupellosen

22 Uhr: Real Culture

15.15 Uhr: Joe Eimer & die Skrupellosen 16 Uhr: Schlagershow mit Anna Lena Eichenberg 18 Uhr: DJ Dirk 20 Uhr: Joe Eimer & die Skrupellosen 22 Uhr: Real Culture Samstag, 14. September:

13 Uhr: Kliebigtaler Blasmusikanten

16 Uhr: DJ Dirk

20 Uhr: Night Fever

13 Uhr: Kliebigtaler Blasmusikanten 16 Uhr: DJ Dirk 20 Uhr: Night Fever Sonntag, 15. September:

9 Uhr: Wiesengottesdienst im Festzelt

10 Uhr: DJ Dirk

14 Uhr: Dippelsbacher Musikanten

17 Uhr: 80er-Jahre-Motto-Party mit DJ Dirk

20 Uhr: Mode Maschin - Depeche-Mode-Tribute-Band aus Italien

9 Uhr: Wiesengottesdienst im Festzelt 10 Uhr: DJ Dirk 14 Uhr: Dippelsbacher Musikanten 17 Uhr: 80er-Jahre-Motto-Party mit DJ Dirk 20 Uhr: Mode Maschin - Depeche-Mode-Tribute-Band aus Italien Montag, 16. September:

10 Uhr: Seniorenfrühstück mit DJ Dirk und dem Sänger Hans-Jürgen Beyer

14 Uhr: Susis Schlagerkiste mit Susi Platte

19 Uhr: Atemlos

Am Samstag, 14. September, treffen sich außerdem zahlreiche Schützenvereine aus dem südlichen Sachsen-Anhalt, um einen neuen Wiesenschützenkönig oder eine -königin zu ermitteln. Nach einem Appell um 9.30 Uhr und dem Aufmarsch zum Schießplatz neben dem Festzelt beginnt um 10.30 Uhr der Wettbewerb.

Auch interessant: Nach Kritik am Festumzug zur Eisleber Wiese: Was erwartet die Zuschauer in diesem Jahr?

Traditionell findet zum Abschluss der Eisleber Wiese am Montag, 22 Uhr, ein Höhenfeuerwerk statt – so auch in diesem Jahr.

Hier finden Sie weitere Infos zu den Fahrgeschäften der Eisleber Wiese 2024.

Im Video: Eisleber Wiese 2023 am Freitag mit Umzug eröffnet

Video: Sachsen-Anhalts größtes Volksfest: Eisleber Wiese 2023 am Freitag eröffnet (Kamera: Jürgen Lukaschek, Schnitt Christian Kadlubietz)

Welche Fahrgeschäfte gibt es auf dem Wiesenmarkt 2024 in Eisleben?

Insgesamt werden 47 Fahrgeschäfte bei der Eisleber Wiese aufgebaut. Darunter sind zehn Stück, die es bisher noch auf keiner Wiese gab: zum Beispiel der 80 Meter hohe Freifallturm „Fortress Tower“, der „Loop Fighter“ (eine Riesenschaukel mit Looping) und das „Chaos Pendel“, ein Propeller mit zwei Dreharmen und frei schwingenden Gondeln.

Lesen Sie auch: Warum zehn neue, mannshohe Wiesis im Anmarsch sind

Hinzu kommen Losbuden, Geschicklichkeits- und Automatenspielgeschäfte sowie Schießbuden. Auch ein Kaspertheater wird wieder angekündigt. Insgesamt 350 Plätze für Schausteller, Händler und Gastronomen stehen in diesem Jahr zur Verfügung.

Übersicht über das Wiesengelände. Quelle: Wiesenmarkt.de/Grafik: MRM/Büttner

Wie kann ich einen Platz für das Festzelt reservieren?

Die Reservierungen für das Festzelt sind nicht mehr möglich.

Auch interessant: Warum die Eisleber Wiese im Gegenzug zum Laternenfest in Halle ohne städtischen Zuschuss auskommt

Wo findet die Eisleber Wiese statt?

Das Festgelände der Eisleber Wiese erstreckt sich vom Eisleber Stadtzentrum am Plan über die Lindenallee (Händlerstraße) bis zum eigentlichen Wiesengelände (Schausteller). Insgesamt ist die Vergnügungsmeile laut Veranstalterangaben vier Kilometer lang.

Wie komme ich mit dem Auto zum Wiesenmarkt in Eisleben und wo kann ich parken?

Wer mit dem Auto anreist, kann zum einen die Parkplätze direkt am Wiesenmarkt nutzen. Von diesen laufen Besucher zum Festgelände lediglich maximal fünf Minuten. Wer hier parken will, soll laut Veranstalter die Gerbstedter Chaussee in Eisleben als Zielort in sein Navi eingeben und dann einfach den Hinweisschildern folgen. Die Parkgebühren betragen fünf Euro pro Pkw.

Auch interessant: Bundesstraße 80 zwischen Lüttchendorf und Eisleben wird pünktlich zur Eisleber Wiese freigegeben

Zum anderen können Besucher den Park-and-Ride-Parkplatz nutzen, der im Gewerbegebiet der Lutherstadt Eisleben in der Halleschen Straße liegt. Pendelbusse fahren zwischen Wiesengelände und diesem Parkplatz hin und her. Pro Person kostet die Fahrt mit dem Bus zwei Euro, Kinder bis zwölf Jahre zahlen nichts. Für das Parken an sich wird hier keine Extra-Gebühr fällig. Zielort für das Navi ist in diesem Fall die Herner Straße in Eisleben, dann einfach den Hinweisschildern folgen.

Wie komme ich mit Bus und Bahn zur Eisleber Wiese?

Wer von Halle aus anreist, kann die S-Bahn S7 oder die Regionalexpresse RE 8 und 9 nutzen. Die Züge verkehren im 30-Minuten-Takt nach Eisleben.

Von Sangerhausen aus erreichen Besucher Eisleben etwa im Stundentakt. Die Regionalexpresse RE 8 und 9 verbinden beide Städte in maximal 20 Minuten miteinander.

Zwischen Eisleber Bahnhof und Wiesengelände werden regelmäßig Busse pendeln, die man mit dem Bahnticket kostenlos nutzen kann.

Wie der Veranstalter mitteilt, fahren zudem in den Nächten von Freitag, 13. September, auf Samstag, 14. September, sowie von Samstag, 14. September, auf Sonntag, 15. September, zusätzliche Züge: um 0.39 Uhr und 1.39 Uhr von Eisleben nach Halle sowie um 1.53 Uhr von Eisleben nach Sangerhausen.

Die Verkehrsgesellschaft Südharz wird außerdem erweiterte Fahrten mit Bussen im Landkreis Mansfeld-Südharz anbieten. Weitere Informationen dazu gibt es bei der Verkehrsgesellschaft.

Welche Straßen werden wegen der Eisleber Wiese gesperrt?

Das Wiesengelände selbst ist laut Veranstalter vom 23. August bis zum 26. September gesperrt.

Die Lindenallee ist vom Wiesenhaus bis zur Kreuzung K.-Fischer-Straße vom 7. bis 18. September gesperrt, die restliche Straße wird vom 12. bis 17. September gesperrt. Zusätzlich gilt ab 10. September ein Parkverbot.

Die K.-Fischer-Straße und Zum Sportplatz (ab der Kreuzung Steinkopfstraße) sind vom 13. bis 17. September gesperrt.

Seit wann gibt es die Eisleber Wiese?

Die erste Auflage war 1521. Damals erhielt die Stadt Eisleben das Marktrecht durch Kaiser Karl V. zur Abhaltung eines Vieh- und Ochsenmarktes auf dem Marktplatz.

Auch interessant: Schlagersängerin Anna-Lena Eichenberg singt zur Eröffnung der Eisleber Wiese

Inzwischen gilt die Eisleber Wiese als größtes Volksfest in Mitteldeutschland, in einigen Jahren kamen 500.000 Besucher.

Rückblick: So war die Eisleber Wiese 2023

Rund 330.000 Besucher kamen 2023 zur Eisleber Wiese. „Wir sind vollauf zufrieden“, sagte Bürgermeister Carsten Staub (parteilos) nach dem Volksfest. Auch die Bilanz von Marktmeister Siegmund Michalski fiel positiv aus. Aus Sicht des Ordnungsamts, der Feuerwehr und der Polizei gab es keine gravierenden Vorfälle.

Video: Eisleber Wiese 2023 - Impressionen (Kamera: Jürgen Lukaschek, Schnitt Christian Kadlubietz)

Lediglich die Verkehrssituation machte den Veranstaltern teilweise Sorgen. So hatte es zu Stoßzeiten am Samstagnachmittag und -abend vor dem Parkplatz in der Halleschen Straße lange Staus gegeben. Der Marktmeister versprach, über eine Anpassung des Verkehrskonzepts noch einmal nachzudenken.