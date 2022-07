Eiszeit im Sommer: An diesen Eis-Sorten kommt 2022 keiner vorbei

Halle (Saale)/DUR/awe - Im Sommer herrscht Eiszeit. Egal ob am Stiel oder als Kugel in Waffel oder Becher. Standen früher nur klassische Geschmacksrichtungen wie Schokolade, Vanille, Erdbeer oder Stracciatella hoch im Kurs, so haben sich die Trends in den vergangenen Jahren immer mehr gewandelt.

Galten vor 15 bis 20 Jahren noch Sorten wie "Mozartkugel", "Raffaello", "Cookies" oder "Schlumpf" (meist gefärbtes Vanille-Eis) als besonders ausgefallen, gibt es heutzutage bei der geschmacklichen Vielfalt kaum noch Grenzen.

Eisdiele aus Halle bietet kulinarische Vielfalt an

Jens Harre von der Kult-Eisdiele "Die Eisbar" aus Halle berichtete im Gespräch von ausgefallenen Sorten, die bei ihm auf der Karte stehen. So stehen im Angebot etwa Banane-Capuccino, Erdbeer-Basilikum, Kiwi-Mango-Minze und Rote-Grütze. Zudem wird die Eiskarte regelmäßig mit der Kategorie "Für Mutige" neu bestückt. "Der absolute Renner ist Gurkensalat", so der 44-Jährige, der seine "Eisbar" im Jahr 2015 eröffnete. Das Sahneeis, das Gurken und Dill enthält, wird in den Sommermonaten regelmäßig angeboten.

Kurz nach Eröffnung seines Ladens begann Harre auch schon mit dem Experimentieren. Stück für Stück kamen neue Sorten hinzu, die von der Kundschaft gut und gern probiert werden. Lediglich die Sorte Sauerkraut erfreute sich keiner sonderlich großen Beliebtheit, erinnert sich Harre.

Ausgefallene Eissorten: Stracciatella-Rosmarin ist Eis des Jahres

Das "Eis des Jahres" in Europa ist übrigens die Geschmacksrichtung Stracciatella-Rosmarin. Uniteis e.V., die Union italienischer Speiseeishersteller in Deutschland, und der europäischen Verband der Speiseeishersteller Artglace entschieden sich für die Sorte, die als Dolce Sinfonia, Süße Sinfonie oder auch Sweet Symphony verkauft wird.

Bei dieser großen Auswahl an verschiedenen Eissorten sollten Besuche bei Sonnenschein also getrost auch mal zur nächsten Eisdiele führen. Die Sommer-Eiszeit geht ja schließlich noch eine Weile.