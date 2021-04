Gartenträume-Sonderausstellung im Schloss Moritzburg Zeitz

Vom 19. März bis 6. Juni 2021 ist im Museum Schloss Moritzburg Zeitz die Sonderausstellung „Leidenschaft für Schönheit – Gartenträume in Sachsen-Anhalt“ zu sehen. Anlass ist das 20-jährige Bestehen der Gartenträume-Landesinitiative für Denkmalpflege und nachhaltigen Tourismus, das in den Jahren 2020 und 2021 gefeiert wird.

Hinweis: Der Besuch der Ausstellung ab 19.03.21 ist nur im Rahmen der Öffnungszeiten von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10-16 Uhr und ausschließlich nach vorheriger Anmeldung per Telefon (03441/212546) oder E-Mail (museum@stadt-zeitz.de) möglich.

Nach dem Publikumserfolg dieser Ausstellung auf Schloss Wernigerode im vergangenen Jahr ist nun das Zeitzer Schloss Moritzburg besonders dafür geeignet, zählt doch der Schlosspark im Ensemble mit Schloss Moritzburg und dem Dom St. Peter und Paul (Straße der Romanik) zu den beliebtesten „Gartenträume-Anlagen“ in Sachsen-Anhalt.



Die Gartenträume-Ausstellung erzählt anhand von jeweils markanten, wertvollen und überraschenden Objekten etwas über das Wesen und die Einzigartigkeit jeder der 50 Parkanlagen in Sachsen-Anhalt.



Zu bestaunen ist beispielsweise aus dem Schlosspark Harbke das erste auf Deutsch erschienene Fachbuch zur Dendrologie (Gehölzkunde):

„Die Harbkesche wilde Baumzucht“ von Johann Philipp du Rois (1771/72). Der Kurpark Bad Dürrenberg präsentiert ein original Reisigbündel aus dem längsten noch erhaltenen Gradierwerk in Deutschland. Ein historisch bedeutender Äbtissinnenstab des 18. Jahrhunderts kommt aus dem Kloster Drübeck. Sicher zu den Höhepunkten gehört das barocke Gemälde der „Flora“ von Daniel Mytens aus dem Schloss Mosigkau im Gartenreich Dessau-Wörlitz.





Durch originale Pläne, Gemälde, historische Werkzeuge, Postkarten, Skulpturen und vieles mehr wird die ungeheure Vielfalt an kulturellen Werten und Geschichten, die die Gärten in sich bergen, offensichtlich: je nach Fokus geht es um Gestaltung und Ästhetik, besondere Persönlichkeiten, Gartenzitate aus aller Welt, botanische Kostbarkeiten, einzigartige Materialien, Repräsentation und Adel, Gesundheit, Ökologie oder Spiel und Genuss. Apropos: auch das Riechen, Hören und Fühlen werden nicht zu kurz kommen – sind Gärten doch ein zutiefst sinnliches Thema.

Gartenschauen verändern eine Stadt nachhaltig

Besuchen Sie im Jubiläumsjahr "20+1 Jahre Gartenträume" die Gartenschau-Städte in Sachsen-Anhalt. Genießen Sie kleine Oasen, erleben Sie blühende Parkanlagen und freuen Sie sich, wie nachhaltig die Gartenschau das Gesicht einer Stadt verbessert. Freuen Sie sich auf:

