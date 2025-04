Im Oktober bekommt der Harz ein einzigartiges, neues Wahrzeichen. Am südlichen Rand des Gebirges ragt bald ein 70 Meter hoher Hexenbesen in den Himmel. Die Erlebniswelt "Hex" soll weitere Touristen anlocken.

Ellrich/Rothesütte. - Der Harz soll ab dem 1. Oktober um ein Ausflugsziel reicher sein: Dann öffnet unter dem Namen „HEX“ eine Erlebniswelt zum Thema Hexen und Mythen am südlichen Rand des in Thüringen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gelegenen Gebirges. Das teilte das Landratsamt des für das Projekt verantwortlichen Landkreises Nordhausen in Thüringen mit.

Herzstück des Projekts soll ein Aussichtsturm in Form eines riesigen Hexenbesens sein. Das Bauwerk soll mit einer Gesamthöhe von rund 70 Metern einen Panoramablick über die Harzer Wälder, Wiesen und Berge bis hin zum Wurmberg und dem Brocken ermöglichen.

Der Bau wird mit 10,1 Millionen Euro aus GRW‑Mitteln (Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“) gefördert. Schon jetzt trägt er den Namen „weltgrößter Hexenbesen“.

Neue Attraktion im Harz im Oktober: Ein Hexenbesen für die ganze Familie

Das geplante „Harzer Hexenreich“ soll eine familienfreundliche Erlebniswelt werden, die sich thematisch um Hexen, Mythen und Sagen des Harzes dreht. Kernstück ist eine interaktive Ausstellung, in der virtuelle Technik die Hexen scheinbar lebendig macht.

Rund um den Aussichtsturm entsteht ein Abenteuer‑Waldspielplatz mit Kletter‑ und Versteckmöglichkeiten. Das Areal wird zudem an das regionale Wanderwegenetz angeschlossen, inklusive zweier thematischer Hexen‑Rundwege.

Geplant ist auch ein Restaurant mit dem passenden Namen „Blocksberg“. Auch Übernachtungen sollen in Zukunft möglich sein.

Erste Events für 2025 sind bereits geplant

Obwohl der zukünftig größte Hexenbesen noch einer Baustelle gleicht, lockte das Gelände bereits Gäste an: Am 31. Oktober 2024 fand das 1. Harzer Hexenrennen statt – viele Teilnehmer erschienen in Hexen‑ oder Teufelskostümen. Für 2025 ist ein ähnliches Event bereits in der Planung.