Sie haben Lust auf einen schönen Winterausflug in der Region, aber keine Idee, wo es hingehen könnte? Wir haben fünf Tipps für Sie zusammengestellt – geeignet für Familien mit kleinen Kindern sowie für Sportbegeisterte.

Winterzauber in Sachsen-Anhalt: Aktivitäten und Ausflugsziele für die kalte Jahreszeit

Magdeburg. - Sachsen-Anhalt bietet im Winter viele Möglichkeiten für einen erlebnisreichen Ausflug.

Im Mittelgebirge Harz gibt zahlreiche Loipen für Ski-Langläufer und Winterwanderwege durch die malerischen Landschaften. In den Städten lassen sich historische Architekturdenkmäler besichtigen und die lokale Kultur genießen.

Wir haben fünf Ausflugstipps für den Winter in Sachsen-Anhalt zusammengestellt:

1. Langlauf im Harz: Die schönsten Loipen für Familien und Sportbegeisterte

Sobald der erste Schnee fällt, eignet sich der Harz für zahlreiche Wintersportaktivitäten – zum Beispiel für eine entspannte Langlaufrunde.

Die Königsbergloipe bei Schierke ist ein mittelschwerer und aussichtsreicher Rundkurs mit kulturellen und geologischen Highlights. Die 14,2 Kilometer lange Tour beginnt und endet am Parkhaus Winterbergtor.

Der Harz bietet mehrere Routen für Langlauf im Schnee. Foto: Andreas Lander/ Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

Auch mit Kindern ist Langlauf im Harz möglich. Der Pfeiferberg Rundkurs bei Benneckenstein ist beispielsweise eine leichte und familienfreundliche Strecke.

2. Winterzauber am Goitzschesee: Spaziergang durch ein einzigartiges Landschaftskunstprojekt

Der Rundweg um den Goitzschesee führt durch eines der flächenmäßig größten Landschaftskunstprojekte der Welt. Er zeigt den Strukturwandel der vergangenen Jahrzehnte und macht die Transformation der ehemaligen Industrielandschaft an der Goitzsche erlebbar.

Der Große Goitzschesee vor den Toren der Stadt Bitterfeld eignet sich somit perfekt für einen ausgiebigen Winterspaziergang. Bei frostigen Temperaturen erstrahlt die Natur in besonders schönem Glanz.

3. Winterliche Zugfahrt mit den Harzer Schmalspurbahnen auf den Brocken

Eine Fahrt mit den Harzer Schmalspurbahnen ist eine einzigartige Zeitreise. Das 140 Kilometer lange Netz der Harzer Schmalspurbahnen durchzieht die romantische Mittelgebirgslandschaft. Ein Höhepunkt ist die Fahrt mit der Brockenbahn hinauf auf den Gipfel von Norddeutschlands höchstem Berg.

Ein Dampfzug der Harzer Schmalspurbahnen ist unterwegs. Foto: dpa

4. Winterspaziergang im Gartenreich Dessau-Wörlitz

Bei einem schönen Spaziergang durch die Parkanlage des Gartenreiches Dessau-Wörlitz gibt es einiges zu entdecken. Dort angelegte Gärten, Alleen und Schlösser lassen sich bestaunen.

Im Jahr 2000 erklärte das UNESCO-Welterbekomitee das Gartenreich Dessau-Wörlitz zum Weltkulturerbe. Insgesamt sieben Parks des Gartenreiches gehören heute zum touristisch-denkmalpflegerischen Netzwerk des Gartenträume. Auf deren Webseite sind außerdem weitere schöne Parkanlagen Sachsen-Anhalts zu finden, die im Winter zu einem Spaziergang einladen.

5. Winterromantik in Quedlinburg: Spaziergang durch historische Gassen und Käsekuchen am Schlossberg

Bei einem Besuch der historischen Stadt Quedlinburg mit dem berühmten Schloss können Gäste einen Spaziergang durch die Gassen machen, die besonders im Winter romantisch beleuchtet sind.

Nach dem Spaziergang kann man sich bei einer Tasse Tee und einem Stück Kuchen in einem der gemütlichen Cafés aufwärmen. Direkt am Schlossberg befinden sich zum Beispiel zwei Cafés, die für ihren Käsekuchen bekannt sind: das Café "Vincent" und das Café "Am Finkenherd".

Das Café "Am Finkenherd" bezeichnet sich selbst als Quedlinburgs "traditionelles Käsekuchencafé", das "Café Vincent", das sich direkt gegenüber befindet, wirbt mit 193 Käsekuchen-Varianten. Doch wo schmeckt der Käsekuchen am besten? Wer ein bisschen Zeit und Kuchenhunger mitbringt, kann beide Cafés testen und die Kuchen vergleichen – der perfekte Abschluss eines Quedlinburg-Besuchs.